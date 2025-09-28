¡Reaparece la pantera! Así fue el debut goleador de Sergio Córdova en Europa

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Sergio Córdova firmó una actuación memorable con el Young Boys en la séptima jornada de la Superliga Suiza, consolidándose como la figura principal en la victoria de su equipo.

En un electrizante partido que finalizó 4-2 contra el FC Thun, el ariete criollo fue el motor ofensivo, demostrando una eficacia total frente al arco y en la generación de juego.

Debut goleador

Sergio Córdova tuvo un "partido soñado", participando directamente en tres de los cuatro goles de su equipo:

Primer gol y debut goleador: El momento más esperado por la afición y el propio jugador llegó al marcar su primer gol oficial con la camiseta del Young Boys, tras un gran cabezazo dentro del área.

Doble asistencia: Además de estrenarse como goleador, el atacante venezolano se erigió como un clave asistente, brindando dos pases de gol que fueron capitalizados por sus compañeros.

La gran actuación de la "Pantera" fue decisiva para doblegar al Thun, que opuso resistencia, pero no pudo contener la inspiración del Vinotinto.

Se acercan al liderato

La contundente victoria tuvo un impacto directo en la clasificación del campeonato suizo. Gracias a la contribución del atacante criollo y el resultado positivo (4-2), el Young Boys logró escalar posiciones.

Con esta victoria, el conjunto de Berna alcanzó las 14 unidades en la tabla y se posicionó en el segundo lugar de la Superliga Suiza, manteniéndose en la lucha por los puestos de vanguardia y confirmando su candidatura al título.

La consolidación de Sergio Córdova como pieza fundamental del esquema ofensivo es una excelente noticia para el equipo de cara a sus próximos desafíos en la liga.