Fernando Tatís Jr. jonronea e iguala la segunda mejor marca de su carrera

El jugador estrella de los Padres de San Diego, Fernando Tatís Jr., conectó este sábado su vigésimo quinto (25) cuadrangular de la temporada 2025, en el encuentro ante los Dbacks de Arizona. Compromiso que se llevó a cabo en el Petco Park, casa del conjunto californiano.

Este es el tercer jonrón de los últimos siete compromisos y el segundo en días consecutivos. Iguala se segundo mejor registro jonroneros de su carrera (2023). Asimismo, está a ocho impulsadas de las 400 en su carrera.

El batazo de Fernando Tatís Jr.

Corría la parte baja de la primera entrada y Tatís Jr. llegó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del zurdo venezolano Eduardo Rodríguez. Para ese momento, el compromiso se encontraba empatado a cero (0).

Sin outs en la pizarra y en cuenta de una mala cero buenas, Rodríguez tiró una recta de 90 millas por hora alta en la zona de strike, lanzamiento que Tatís Jr. no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín izquierdo.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Fernando Tatís Jr. tuvo una velocidad de salida de 109.6 millas por hora y recorrió 413 pies de distancia.

Sus números

Fernando Tatís Jr. se encuentra en su sexta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto californiano. El jardinero tiene un promedio vitalicio de .276, con 719 hits, 152 jonrones y 393 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .267/.367/.446 (Avg/Obp/Slg); en 592 apariciones al bate, la estrella dominicana ha conectado 158 imparables, 25 cuadrangulares, anotado 110 e impulsado 71. Ha recibido 89 boletos y 129 ponches.