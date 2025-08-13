Influencer venezolana admite arrepentirse de haber tenido OnlyFans

Suscríbete a nuestros canales

En el año 2022, la influencer venezolana Marian Corrales, mejor conocida como Marian y YA! famosa por sus videos humorísticos en Instagram y TikTok, encendió una verdadera tormenta digital cuando anunció su llegada a OnlyFans.

Fue mediante su cuenta de Twitter, donde la criolla publicó la noticia “sin más preámbulos”, junto al enlace de su perfil, donde la suscripción mensual se estableció en 19 dólares.

Años después y tras haber ganado muchísimo dinero en la conocida “página azul”, la creadora de contenido habló sobre su experiencia y cómo para el día de hoy, se arrepiente de haberlo hecho.

Marian y YA! y su paso por OnlyFans

En una reciente entrevista para “Valmif Podcast”, la tiktoker ahora radicada en los Estados Unidos, reveló la exorbitante suma de dinero que se ganó en su primer mes como modelo para la reconocida plataforma de contenido para adultos.

“Genera mucho dinero. Hubo un mes en el que creo que se hizo, el primer mes que se abrió, 15 mil dólares”, indicó. Entre tanto, Corrales afirmó que, nunca mostró contenido explícito, limitándolo solamente a fotos en traje de baño o lencería.

“No me sentía cómoda. Era súper incómodo tener que tomarme fotos”, aseveró. Además, no le gustó el hecho de que llegó un punto en el que los seguidores no la veían como creadora de contenido sino como una simple “Chica OnlyFans”.

¿Qué la llevó a OnlyFans?

Aunque estaba en un buen momento en su desarrollo como creadora de contenido, posicionándose como una de las mejores del país, su vida privada estaba perdida, siendo esa una de las razones que la llevó a sumergirse en ese mundo.

“Yo estaba en un momento de mi vida donde no tenía una buena relación con mis padres, no estábamos muy bien. Espiritualmente estaba muy alejada de mí (…) fue una etapa que yo creo que tuve que vivir”, manifestó.

Marian Corrales se dio a conocer con su personaje “Marian y YA!”, un personaje que desarrollaba en diferentes situaciones, especialmente como vendedora. Recientemente se casó con Enzo Moretti e informó que le había regalado un apartamento a su madre.