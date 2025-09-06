|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|6
|0
|0
|4
|-
|-
|-
|-
|10
|12
|1
|0
|2
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|2
|5
|0
|Entradas
|SD
|COL
|2º
|Jake Cronenworth pega sencillo con rodado fuerte a campo corto Ezequiel Tovar, desviada por lanzador McCade Brown. Ryan O'Hearn anota Ramón Laureano a 3ra. Jackson Merrill a 2da.
|1
|0
|2º
|Freddy Fermin pega doble (13) con rodado fuerte a jardinero izquierdo Jordan Beck. Ramón Laureano anota Jackson Merrill anota Jake Cronenworth a 3ra.
|3
|0
|2º
|Fernando Tatis Jr. batea jonrón (20) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Jake Cronenworth anota Freddy Fermin anota .
|6
|0
|2º
|Brenton Doyle pega doble (20) con elevado fuerte a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Jordan Beck anota.
|6
|1
|2º
|Warming Bernabel pega sencillo con rodado a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Brenton Doyle anota Ezequiel Tovar a 2da.
|6
|2
|5º
|Freddy Fermin pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Jordan Beck. Ryan O'Hearn anota Jake Cronenworth a 3ra.
|7
|2
|5º
|Mason McCoy pega sencillo con rodado a tercera base Kyle Karros. Jake Cronenworth anota Freddy Fermin a 2da.
|8
|2
|5º
|Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Jordan Beck. Freddy Fermin anota Mason McCoy anota Fernando Tatis Jr. a 2da.
|10
|2
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|4-2
|1
|1
|3
|.263
|L. Arraez 1B
|4-3
|0
|0
|2
|.288
|M. Machado 3B
|4-0
|0
|0
|0
|.279
|R. O'Hearn DH
|1-1
|2
|0
|0
|.277
|R. Laureano LF
|3-1
|1
|0
|0
|.300
|J. Merrill CF
|2-1
|1
|0
|0
|.255
|J. Cronenworth 2B
|2-1
|2
|0
|1
|.247
|F. Fermin C
|3-2
|2
|0
|3
|.260
|M. McCoy SS
|3-1
|1
|0
|1
|.091
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Randy Vásquez
|4.0
|1
|5
|2
|56-44
|3.90
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Freeman RF
|2-0
|0
|0
|0
|.290
|M. Moniak DH
|2-0
|0
|0
|0
|.264
|H. Goodman C
|2-0
|0
|0
|0
|.284
|J. Beck LF
|2-1
|1
|0
|0
|.270
|B. Doyle CF
|2-1
|1
|0
|1
|.248
|E. Tovar SS
|2-2
|0
|0
|0
|.270
|K. Karros 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.256
|W. Bernabel 1B
|1-1
|0
|0
|1
|.244
|R. Ritter 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.242
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|McCade Brown
|1.2
|6
|5
|1
|44-30
|12.54
|Angel Chivilli
|2.1
|0
|2
|1
|29-19
|6.58
|Roansy Contreras
|0.2
|4
|3
|1
|30-17
|7.20
|Jaden Hill
|0.1
|0
|2
|0
|14-9
|4.34
|
San Diego
|
Colorado
|12
|H
|5
|1
|HR
|0
|16
|TB
|6
|5
|DEB
|2
|
San Diego
|
Colorado
|2
|K
|3
|44
|ST
|75
|5
|H
|12
|0
|BB
|2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Padres
|0
|6
|0
|0
|4
|-
|-
|-
|-
|10
|12
|1
|Rockies
|0
|2
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|2
|5
|0
