Play by Play

Play by Play

TOR 1
NYY 3


WSH 2
CHC 1


PHI 4
MIA 2


CWS 0
DET 6


NYM 3
CIN 6


MIL 4
PIT 1


LAD 3
BAL 0
B: 2
S: 1
O: 3
CLE 3
TB 2
B: 0
S: 1
O: 0
SF 2
STL 0
B: 0
S: 0
O: 0
HOU 4
TEX 0
B: 0
S: 0
O: 0
MIN 2
KC 11
B: 0
S: 3
O: 0
SEA 9
ATL 2
B: 0
S: 0
O: 1
BOS 1
AZ 4
B: 1
S: 3
O: 3
SD 10
COL 2
B: 2
S: 2
O: 3
ATH 0
LAA 0
B: 0
S: 0
O: 2

SD
76-65 (.539)
10
Baja 5th 0 out
2

COL
40-101 (.284)
Warming Bernabel

AL BATE

Warming Bernabel (1B)
1 - 1
Randy Vásquez

LANZA

Randy Vásquez
4.0 IP, 1 CL, 2 K, 56 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1
1
Strike cantado
Slider 84.4 MPH.
Rotación:0RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 6 0 0 4 - - - - 10 12 1
0 2 0 0 - - - - 2 5 0
Entradas SD COL
Jake Cronenworth pega sencillo con rodado fuerte a campo corto Ezequiel Tovar, desviada por lanzador McCade Brown. Ryan O'Hearn anota Ramón Laureano a 3ra. Jackson Merrill a 2da. 1 0
Freddy Fermin pega doble (13) con rodado fuerte a jardinero izquierdo Jordan Beck. Ramón Laureano anota Jackson Merrill anota Jake Cronenworth a 3ra. 3 0
Fernando Tatis Jr. batea jonrón (20) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Jake Cronenworth anota Freddy Fermin anota . 6 0
Brenton Doyle pega doble (20) con elevado fuerte a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Jordan Beck anota. 6 1
Warming Bernabel pega sencillo con rodado a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Brenton Doyle anota Ezequiel Tovar a 2da. 6 2
Freddy Fermin pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Jordan Beck. Ryan O'Hearn anota Jake Cronenworth a 3ra. 7 2
Mason McCoy pega sencillo con rodado a tercera base Kyle Karros. Jake Cronenworth anota Freddy Fermin a 2da. 8 2
Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Jordan Beck. Freddy Fermin anota Mason McCoy anota Fernando Tatis Jr. a 2da. 10 2
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 4-2 1 1 3 .263
L. Arraez 1B 4-3 0 0 2 .288
M. Machado 3B 4-0 0 0 0 .279
R. O'Hearn DH 1-1 2 0 0 .277
R. Laureano LF 3-1 1 0 0 .300
J. Merrill CF 2-1 1 0 0 .255
J. Cronenworth 2B 2-1 2 0 1 .247
F. Fermin C 3-2 2 0 3 .260
M. McCoy SS 3-1 1 0 1 .091




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Randy Vásquez 4.0 1 5 2 56-44 3.90
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Freeman RF 2-0 0 0 0 .290
M. Moniak DH 2-0 0 0 0 .264
H. Goodman C 2-0 0 0 0 .284
J. Beck LF 2-1 1 0 0 .270
B. Doyle CF 2-1 1 0 1 .248
E. Tovar SS 2-2 0 0 0 .270
K. Karros 3B 2-0 0 0 0 .256
W. Bernabel 1B 1-1 0 0 1 .244
R. Ritter 2B 1-0 0 0 0 .242




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
McCade Brown 1.2 6 5 1 44-30 12.54
Angel Chivilli 2.1 0 2 1 29-19 6.58
Roansy Contreras 0.2 4 3 1 30-17 7.20
Jaden Hill 0.1 0 2 0 14-9 4.34

San Diego
Colorado
12 H 5
1 HR 0
16 TB 6
5 DEB 2

San Diego
Colorado
2 K 3
44 ST 75
5 H 12
0 BB 2
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 78 63 .553 - L4
Padres 76 65 .539 2.0 L5
Giants 72 69 .511 6.0 W5
D-backs 71 71 .500 7.5 W3
Rockies 40 101 .284 38.0 W1
Probabilidad de ganar
98.9 %
5 parte alta
(B:2 S:2 O:3)

San Diego 10 - 2 Colorado
Manny Machado batea elevado de out a jardinero central Brenton Doyle.
Datos del encuentro
Estadio: Coors Field
Localidad: Denver, Colorado
El clima: Partly Cloudy, 80 ºF
Capacidad: 50.144
Árbitros:
Home Plate: Ben May
1era base: Brock Ballou
2da base: Chris Guccione
3era base: David Rackley
TOR 1
NYY 3


WSH 2
CHC 1


PHI 4
MIA 2


CWS 0
DET 6


NYM 3
CIN 6


MIL 4
PIT 1


Alta 9th ver en vivo
LAD 3
BAL 0
B: 2
S: 1
O: 3
Baja 9th ver en vivo
CLE 3
TB 2
B: 1
S: 1
O: 0
Baja 9th ver en vivo
SF 2
STL 0
B: 0
S: 0
O: 0
Alta 8th ver en vivo
HOU 4
TEX 0
B: 0
S: 0
O: 0
Baja 8th ver en vivo
MIN 2
KC 11
B: 0
S: 0
O: 1
Alta 8th ver en vivo
SEA 9
ATL 2
B: 1
S: 0
O: 1
Alta 6th ver en vivo
BOS 1
AZ 4
B: 1
S: 3
O: 3
Baja 5th ver en vivo
SD 10
COL 2
B: 0
S: 1
O: 0
Alta 1st ver en vivo
ATH 0
LAA 0
B: 0
S: 0
O: 2
San Diego Padres
76-65 (.539)
10
Baja 5th
0 out
2
Colorado Rockies
40-101 (.284)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 4-2 1 1 3 .263
L. Arraez 1B 4-3 0 0 2 .288
M. Machado 3B 4-0 0 0 0 .279
R. O'Hearn DH 1-1 2 0 0 .277
R. Laureano LF 3-1 1 0 0 .300
J. Merrill CF 2-1 1 0 0 .255
J. Cronenworth 2B 2-1 2 0 1 .247
F. Fermin C 3-2 2 0 3 .260
M. McCoy SS 3-1 1 0 1 .091




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Randy Vásquez 4.0 1 5 2 56-44 3.90
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Freeman RF 2-0 0 0 0 .290
M. Moniak DH 2-0 0 0 0 .264
H. Goodman C 2-0 0 0 0 .284
J. Beck LF 2-1 1 0 0 .270
B. Doyle CF 2-1 1 0 1 .248
E. Tovar SS 2-2 0 0 0 .270
K. Karros 3B 2-0 0 0 0 .256
W. Bernabel 1B 1-1 0 0 1 .244
R. Ritter 2B 1-0 0 0 0 .242




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
McCade Brown 1.2 6 5 1 44-30 12.54
Angel Chivilli 2.1 0 2 1 29-19 6.58
Roansy Contreras 0.2 4 3 1 30-17 7.20
Jaden Hill 0.1 0 2 0 14-9 4.34
Probabilidad de ganar
98.9 %
5 parte alta (B:2 S:2 O:3)

San Diego 10 - 2 Colorado
Manny Machado batea elevado de out a jardinero central Brenton Doyle.

San Diego
Colorado
12 H 5
1 HR 0
16 TB 6
5 DEB 2

San Diego
Colorado
2 K 3
44 ST 75
5 H 12
0 BB 2
Warming Bernabel

AL BATE

Warming Bernabel (1B)
1 - 1

LANZA

Randy Vásquez
4.0 IP, 1 CL, 2 K, 56 NP
Randy Vásquez
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1
1
Strike cantado
Slider 84.4 MPH.
Rotación:0RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Padres 0 6 0 0 4 - - - - 10 12 1
Rockies 0 2 0 0 - - - - 2 5 0
Entradas SD COL
alta Jake Cronenworth pega sencillo con rodado fuerte a campo corto Ezequiel Tovar, desviada por lanzador McCade Brown. Ryan O'Hearn anota Ramón Laureano a 3ra. Jackson Merrill a 2da. 1 0
alta Freddy Fermin pega doble (13) con rodado fuerte a jardinero izquierdo Jordan Beck. Ramón Laureano anota Jackson Merrill anota Jake Cronenworth a 3ra. 3 0
alta Fernando Tatis Jr. batea jonrón (20) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Jake Cronenworth anota Freddy Fermin anota . 6 0
baja Brenton Doyle pega doble (20) con elevado fuerte a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Jordan Beck anota. 6 1
baja Warming Bernabel pega sencillo con rodado a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Brenton Doyle anota Ezequiel Tovar a 2da. 6 2
alta Freddy Fermin pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Jordan Beck. Ryan O'Hearn anota Jake Cronenworth a 3ra. 7 2
alta Mason McCoy pega sencillo con rodado a tercera base Kyle Karros. Jake Cronenworth anota Freddy Fermin a 2da. 8 2
alta Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Jordan Beck. Freddy Fermin anota Mason McCoy anota Fernando Tatis Jr. a 2da. 10 2
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 78 63 .553 - L4
Padres 76 65 .539 2.0 L5
Giants 72 69 .511 6.0 W5
D-backs 71 71 .500 7.5 W3
Rockies 40 101 .284 38.0 W1
Datos del encuentro
Estadio: Coors Field
Localidad: Denver, Colorado
El clima: Partly Cloudy, 80 ºF
Capacidad: 50.144
Árbitros:
Home Plate: Ben May
1era base: Brock Ballou
2da base: Chris Guccione
3era base: David Rackley

Ver más

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Sabado 06 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)