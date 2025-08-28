EEUU prohibirá los viajes en avión para quienes no cumplan con este requisito

Suscríbete a nuestros canales

Las personas que desean viajar a EEUU deben tener en consideración uno de los aspectos claves para ello: la documentación. Las autoridades y las aerolíneas exigen mantener estas medidas o de lo contrario podrían acarrear multas o consecuencias legales.

Inicialmente, deben poseer un pasaporte válido, incluso para los viajes internacionales. Se trata de un requisito indispensable para desplazarse dentro y fuera del territorio estadounidense. También, es fundamental la validez de diez años y tener dos páginas libres para ser sellado por las autoridades.

Foto: Referencial / Cortesía

En ciertos casos podrían aplicarse algunas restricciones. A continuación, te los detallamos:

Pasaporte vencido

No puedes abordar vuelos internacionales con el pasaporte vencido y las aerolíneas tienen la potestad de interrumpir el embarque.

Si el viajero desea utilizarlo como identificación será rechazado por los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y será necesario consignar la Real ID, licencia vigente u otro similar.

Pasaporte dañado

Si el documento se encuentra deteriorado no será aceptado por las autoridades. Su estado de preservación garantiza los avales de seguridad. Por ello, si tiene páginas mojadas o datos ilegibles podría ser considerado como “fraudulento”.

Pasaporte que no coincide con la identidad del portador

Presentar un documento cuyos datos son diferentes a la identidad del portador representa una violación grave de la ley federal. De inmediato, podría ser detenido por los agentes en el aeropuerto y experimentar acusaciones graves relacionadas con fraude, usurpación de identidad o falsificación de documentos.

Mientras que los extranjeros podrían enfrentar la deportación a sus países de origen y una prohibición para reingresar al país norteamericano de manera temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad del hecho.

Recomendaciones

Dada las exigencias de las autoridades estadounidenses los viajeros deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: