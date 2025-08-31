Internacional

Sergio Ramos explica la razón de ‘Cibeles’

A sus 39 años y con un largo historial en la élite del fútbol, Sergio Ramos sigue creando e innovando.

Domingo, 31 de agosto de 2025
El ex jugador y leyenda del Real Madrid, Sergio Ramos lanzó su nueva canción en solitario, CIBELES'. Un tema musical donde narra su salida del club blanco, que además acompaña la letra con un vídeo que muestra imágenes impactantes de la capital español. 

"Hablo de mi marcha, de mi carrera, de todo lo que hemos vivido en los 16 años que estuve como jugador blanco", explicó Ramos en un directo en Instagram previo al lanzamiento de su nuevo sencillo.

A sus 39 años y con un largo historial en la élite del fútbol, Sergio Ramos sigue creando e innovando, solo que en esta oportunidad desde otro escenario diferente al césped.

Cibeles en honor al Real Madrid 

Con 22 títulos en el Real Madrid, el defensa española decidió sacar un tema en homenaje a su trayectoria en el club merengue. 

Honor al lugar de encuentro 

El sencillo "Cibeles" hace honor a la Plaza de Cibeles en Madrid, el lugar favorito de la afición blanca. Es el epicentro de las celebraciones, el punto de encuentro después de cada título alcanzado. 

