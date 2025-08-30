Sergio Ramos se estrena como solista con un homenaje al Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Sergio Ramos, ídolo eterno del Real Madrid, dio el golpe más inesperado del verano al anunciar el lanzamiento de su segunda canción en solitario, titulada “Cibeles”, que verá la luz el domingo 31 de agosto en todas las plataformas digitales.

Quienes esperaban una despedida discreta, recibieron en cambio una declaración apasionada al madridismo hecha letra y melodía, así como también una recopilación de todos sus momentos en el equipo merengue.

¿Sergio Ramos le canta al madridismo?

Según adelantos del tema, el defensa se desarma con recuerdos. “Hay cosas que no te dije, que todavía me duelen. Yo nunca quise irme, tú me pediste que vuele… Y tú lo sabes, Cibeles", se escucha en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Una confesión envuelta en nostalgia y orgullo blanco, cuya referencia a la emblemática plaza madrileña encendió redes en cuestión de horas.

La aventura musical de Ramos

El video promocional, compartido en sus redes, recorre momentos dorados del camero blanco: goles, despliegues como capitán y ráfagas históricas que lo consolidaron como leyenda merengue.

El tono es claro: “Cibeles no es solo una canción, es mi alma”. Aunque algunos fans recibieron la noticia con sarcasmo, alegando que Ramos haría bien en seguir centrado en el fútbol, muchos otros lo celebraron como un broche sentimental a su etapa en el club.

Aunque el jugador del CF Monterrey ya participó en 2018 en “SR4”, y colaboró previamente en “La Roja Baila” (2016) junto a Niña Pastori y RedOne, “Cibeles” marca su debut absoluto como solista, una jugada que muchos consideran tan osada como un tacle a tiempo extra.

Recordemos que, desde hace mucho tiempo, el español ha mostrado un intenso interés por la música. De hecho, lo hemos visto relacionándose con importantes exponentes de la industria como el mexicano, Carín León.