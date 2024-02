¿Ley del ex? Sergio Ramos tendrá este gesto con la afición del Real Madrid (+Video)

El próximo domingo, el Santiago Bernabéu será escenario de un reencuentro muy especial. Sergio Ramos, excapitán del Real Madrid y actual jugador del Sevilla, volverá a pisar el césped del estadio que fue su casa durante 16 temporadas.

Ramos, quien se marchó del Real Madrid en 2021 para fichar por el Paris Saint-Germain, ha reconocido que este regreso será un momento "único y emotivo". "Me voy a sentir como en casa porque son muchos años los que he pasado allí, con los momentos más importantes de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso de la afición, de mis compañeros", comentó en una entrevista con DAZN.

El Sevilla, que actualmente se encuentra en la 14ª posición de la tabla de La Liga, se enfrenta a un Real Madrid líder y en plena forma. Sin embargo, Ramos no descarta la posibilidad de que su equipo dé la sorpresa: "Sabemos muy bien el terreno que vamos a pisar e intentaremos hacer un buen partido allí".

El central sevillano, que ha ganado 25 títulos con el Real Madrid, entre ellos 5 Champions League, ha asegurado que no celebrará un gol si marca en el Bernabéu: "Le tengo mucho respeto a la afición y a todo el Real Madrid y si marco, no lo celebraré, pero si tengo la suerte de hacerlo y ese gol nos vale para ganar, estaré encantado porque nos vendrán muy bien esos tres puntos".

El zaguero tiene claro que el pronóstico, en principio, no es favorable a su equipo: “El Real Madrid es favorito todos los años a ganar todo. Atraviesa un buen momento, está líder y tiene jugadores de una calidad extraordinaria”.

Ramos, que se comprometió con el Sevilla por un año, no ha querido hablar sobre su futuro. "Hoy estoy feliz aquí y no pienso en lo que pueda pasar mañana. Intento entrenar bien todos los días y mientras me siga levantando con la misma alegría, por qué no, nunca se sabe si el año que viene estaré aquí o me apetecerá irme. Ya veré cuando llegue el momento, pero está claro que haber vuelto a mi casa ha sido un privilegio y sobre todo volver a llevar el escudo del Sevilla, que fue el equipo que me formó, el que me vio crecer y el que me hizo un hombre dentro del fútbol. Ha sido maravillosa la experiencia", concluyó.

El regreso de Sergio Ramos al Santiago Bernabéu promete ser un duelo lleno de emociones. La afición madridista tendrá la oportunidad de posiblemente despedirse de manera adecuada de uno de sus jugadores más emblemáticos, mientras que Ramos espera demostrar que sigue siendo un jugador de primer nivel.