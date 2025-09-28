Monedero de Patria: Estos serán los primeros pagos del mes de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Durante los primeros días de octubre, el Sistema Patria depositará algunos pagos para sectores priorizados de la población. En este sentido, los beneficiarios recibirán notificaciones desde el número 3532 o 67373 en sus equipos móviles con la respectiva asignación. También pueden verificar la acreditación desde la aplicación veMonedero.

La distribución se efectuará de manera gradual y directa a los usuarios registrados en la plataforma digital. Al recibir el mensaje de confirmación de pago, deben ingresar en la billetera digital y aceptar los recursos. Las compensaciones económicas representan un apoyo fundamental para las familias venezolanas, las cuales pueden cubrir gastos esenciales.

Tomando en consideración el historial de pagos, en el próximo mes serán depositados los siguientes subsidios :

Corresponsabilidad y Formación: Para los empleados de la administración pública.

Bono Único Familiar: Para los integrantes de los programas Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

Bono Complementario: Para los beneficiarios del Bono Único Familiar.

100% Amor Mayor: Para las personas de la tercera edad que no reciben la pensión del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS).

¿Cómo registrarse en la Plataforma Patria?

Para cobrar los bonos gubernamentales es necesario registrarse previamente en la Plataforma Patria:

Ingresa en el portal web oficial. Pulsa la opción “registrarse”. Completa el formulario con los datos personales, socio-económicos y más. Establece una contraseña de seguridad que debe contener mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Valida el número telefónico a través de un SMS que llegará a tu equipo móvil. Agrega la información relacionada con la dirección de residencia, situación laboral, correo electrónico y cuenta bancaria.

