Sistema Patria: Bonos activos este viernes 26 de septiembre (+Montos)s

Este viernes 26 de septiembre, el Sistema Patria distribuye bonos para diversos grupos de beneficiarios, en cumplimiento con las directrices del Ejecutivo Nacional. En este sentido, las compensaciones económicas representan un apoyo significativo para las familias venezolanas, las cuales pueden hacer uso eficiente ya sea adquiriendo la canasta básica, pagando servicios y mucho más.

A los usuarios seleccionados, les llegará una notificación vía mensajería de texto proveniente del número 3532 o 67373. También, pueden verificar la acreditación en la aplicación veMonedero o directamente en la billetera digital.

Foto: Referencial / Cortesía

Como es habitual, la distribución se efectuará de manera gradual, escalonada y directa. La información sobre la fecha de entrega, monto y destinarios será anunciada mediante las redes sociales oficiales de Patria y sus canales aliados.

A continuación, te proporcionamos un listado con los subsidios activos en la plataforma:

Ingreso Contra la Guerra Económica: Dirigida a pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS). El monto es de 7.800 bolívares equivalentes a 44,89 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Misión Robert Serra: Para los jóvenes que fomentan el motor socio-productivo nacional. El monto es 832 bolívares o 4,78 dólares.

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

De una manera sencilla, fácil y rápida puedes cobrar los bonos del Sistema Patria: