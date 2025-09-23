Bonos de Patria que faltan por asignar en el mes de septiembre (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios del Sistema Patria se mantienen a la expectativa de los pagos que serán depositados en los próximos días. De acuerdo al historial de pagos, serán asignados los siguientes subsidios directamente en el monedero y los beneficiarios podrán transferirlos a sus cuentas bancarias, para hacer uso eficiente de los recursos:

Corresponsabilidad y Formación : Destinado a los funcionarios de la administración pública.

Cultores Populares: Para los exponentes de la riqueza cultural venezolana.

Cuadrantes de Paz: Para lo funcionarios de los organismos de seguridad incluyendo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los miembros de Protección Civil (PC).

Buen Pastor: Para a la comunidad cristiana que reside en el país.

*Nota: En cuanto a los montos, serán anunciados a través de las redes sociales de Patria y sus canales aliados. Además, pueden experimentar un incremento en cumplimiento de las directrices del Ejecutivo Nacional.

¿Cómo aumentas las probabilidades de recibir los bonos?

Los usuarios pueden realizar unos pasos sencillos para aumentar las probabilidades de obtener los bonos gubernamentales, entre estas:

Agrega tu información personal como lugar de residencia actual, situación laboral y correo electrónico.

Añade a los integrantes del núcleo familiar junto a sus fechas de nacimiento o cédulas de identidad, según corresponda.

Accede constantemente al perfil de Patria para ser considerado como un usuario activo.

Renueva tu contraseña de seguridad cada 180 días para proteger tu información personal; la cual debe contener números, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales.

Registra al jefe de calle de tu sector o localidad.

Responde los formularios sobre servicios habilitados en tu comunidad, productos alimenticios que posees en tu hogar y recepción de la bolsa del CLAP.

Escanea tu Carnet de la Patria y actualiza tus datos en la plataforma digital.