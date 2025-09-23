Sistema Patria deposita nuevos bonos este martes 23 de septiembre (+Montos)

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 23 de septiembre, el Sistema Patria activó una serie de pagos para diversos beneficiarios. En este sentido, la distribución se efectuará de manera gradual y directa a los usuarios registrados en la plataforma digital.

Foto: Referencial / Cortesía

La información fue difundida mediante sus redes sociales oficiales y canales aliados, donde especificaron que los montos experimentaron un ajuste por directrices del Gobierno Nacional. Estas compensaciones económicas representan un apoyo importante para las familias venezolanas, las cuales pueden cubrir gastos esenciales, pagar servicios y hacer uso del cupo de gasolina subsidiada.

Bonos y montos activos este martes 23 de septiembre

El lunes 22 de septiembre comenzó la asignación del Ingreso Contra la Guerra Económica destinado a los pensionados del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS), cuyo monto es de 7.800 bolívares.

De igual modo, inició el pago de la Misión Robert Serra, para los jóvenes que impulsan la economía nacional; cuyo monto es de 832 bolívares.

Los beneficiarios recibirán una notificación vía mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373. Después, deben acceder a su perfil en Patria y en la sección de monedero, transferir los fondos a sus cuentas bancarias. Además, pueden verificar la acreditación desde la aplicación móvil veMonedero.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?