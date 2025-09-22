Sistema Patria: Hasta esta fecha podrás cobrar el bono de 17.760 bolívares

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria activó un nuevo pago correspondiente al Bono de Corresponsabilidad y Formación por un monto de 17.760 bolívares. Este beneficio forma parte de los programas de protección social implementados por el Gobierno de Nicolás Maduro para apoyar a trabajadores de la nómina especial de empresas estratégicas del Estado. El depósito se encuentra disponible desde el 16 de septiembre y permanecerá activo por tiempo limitado.

Para conocer si fuiste seleccionado, debes ingresar al portal www.patria.org.ve o acceder mediante la aplicación móvil del Sistema Patria. Una vez dentro, dirígete a la sección de Protección Social, donde se mostrará el mensaje con el nombre del bono y el monto exacto, es importante aceptar el beneficio antes de la fecha límite para evitar que caduque.

Pasos para cobrar el bono a través del Sistema Patria

El retiro de los fondos es sencillo y puede hacerse en pocos pasos:

Ingresa a tu cuenta con cédula y contraseña. Ubica el bono en la sección de Protección Social y pulsa Aceptar. Dirígete al Monedero y selecciona Transferir Fondos. Elige el monedero de origen, coloca el monto a transferir y la cuenta bancaria de destino. Confirma la operación y espera entre 24 y 72 horas para recibir el dinero.

Requisito de formación para trabajadores del MPPE

Para acceder a este pago, los beneficiarios deben haber cumplido con el Plan de Formación Docente promovido por la UNEM. Profesores y directores adscritos al Ministerio de Educación reciben el enlace de inscripción y las herramientas necesarias para completar el curso en línea.

El Sistema Patria sugiere aceptar el bono apenas aparezca en la plataforma para evitar problemas de caducidad y verificar que los datos bancarios estén actualizados para garantizar el depósito sin retrasos.