Cambios en el examen de Ciudadanía: Lo que debes saber

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado un cambio significativo en el examen de naturalización que entrará en vigor el próximo año. Este nuevo examen representa un reto considerable para miles de inmigrantes que buscan convertirse en ciudadanos estadounidenses, ya que se han modificado tanto el número de preguntas como los requisitos de aprobación.

El objetivo de estas nuevas reglas es fortalecer el proceso de naturalización y asegurar que los futuros ciudadanos tengan un conocimiento sólido sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos. Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, enfatizó la importancia de este cambio: “La ciudadanía estadounidense es la más sagrada del mundo. Al garantizar que solo aquellos extranjeros que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad puedan naturalizarse, el pueblo estadounidense puede tener la seguridad de que quienes se unan a nosotros como conciudadanos se integrarán plenamente y contribuirán a la grandeza de Estados Unidos”.

Aumento en la dificultad del examen

Una de las modificaciones más relevantes es el incremento en la dificultad del examen. Los solicitantes ahora deberán estudiar un total de 128 preguntas, un aumento significativo respecto a las 100 preguntas anteriores. Durante la entrevista, el oficial de USCIS seleccionará 20 preguntas de esa lista, en comparación con las 10 preguntas que se hacían anteriormente.

Para aprobar, los solicitantes deberán responder correctamente 12 de las 20 preguntas, lo que significa un aumento considerable respecto a las 6 respuestas correctas requeridas anteriormente.

Fechas clave para los solicitantes

Los nuevos requisitos del examen aplicarán a todos los solicitantes que presenten su Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización) a partir del 17 de octubre de 2025. Aquellos que hayan presentado su solicitud antes de esta fecha serán evaluados utilizando el examen anterior, el de 2008. Esta transición brinda a los futuros inmigrantes tiempo suficiente para prepararse y estudiar el material actualizado.

USCIS también ha establecido excepciones para ciertos grupos. Las personas mayores de 65 años que han sido residentes permanentes legales durante al menos 20 años podrán continuar tomando una versión simplificada del examen, conocida como la regla "65/20". Para este grupo, la prueba consistirá en 10 preguntas seleccionadas de un conjunto especial de 20, y solo necesitarán responder correctamente 6 para aprobar.

Este ajuste reconoce las posibles dificultades que pueden enfrentar los solicitantes de mayor edad, mientras se mantiene la integridad del proceso de naturalización para todos.

USCIS ofrece recursos y materiales educativos en su sitio web para ayudar a los solicitantes a familiarizarse con las preguntas y temas que se abordarán en el nuevo examen. Con estos cambios, el camino hacia la ciudadanía se vuelve más riguroso, pero también más alineado con los valores fundamentales de conocimiento y compromiso cívico que se espera de todos los nuevos ciudadanos.