Estados Unidos: USCIS moderniza E-Verify+ y así impacta a inmigrantes que buscan empleo

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo programa E-Verify+ fue presentado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS) como un paso importante hacia la modernización del proceso de verificación laboral, dicha versión mejorada busca ofrecer un sistema más eficiente y preciso para empleadores y trabajadores, reduciendo al mínimo los errores en la comprobación de datos.

La gran novedad de esta plataforma es la integración de tecnología biométrica para confirmar la identidad de los empleados.

Entre las innovaciones destacan:

Reconocimiento facial y huellas dactilares para validar la información del trabajador.

Procesamiento en tiempo real que agiliza el proceso de contratación.

Automatización de trámites para reducir la dependencia de documentos físicos.

Los empleadores participantes en este programa piloto reciben capacitación y soporte técnico por parte de USCIS, lo que facilita la correcta adopción del sistema. E-Verify+ simplifica la verificación de elegibilidad laboral, reduce el riesgo de sanciones y minimiza el tiempo que toma comprobar los datos de un nuevo empleado.

Ventajas para inmigrantes

El sistema también representa un beneficio para los inmigrantes con autorización de trabajo. Entre las ventajas más relevantes están:

Respuesta casi inmediata sobre su estatus laboral.

Disminución del riesgo de robo de identidad o uso de documentos falsos.

Mayor confianza de los empleadores al contratarlos, eliminando dudas sobre la validez de su documentación.

Con esta modernización, el gobierno de Estados Unidos busca construir un entorno laboral más seguro y transparente. E-Verify+ permite que las empresas verifiquen de manera más confiable la identidad de sus trabajadores, al mismo tiempo que protege a quienes cuentan con la documentación correcta.