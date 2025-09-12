Estados Unidos: Nuevo dictamen obliga a USCIS a actualizar página del TPS este 12 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

El juez Edward Chen, del Tribunal de Distrito para el norte de California, emitió el 12 de septiembre una orden al USCIS para actualizar su página web oficial, y es que, esta decisión obliga a reflejar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos venezolanos, evitando que la información confunda o genere retrasos en los procesos de registro.

La orden establece que la página web de USCIS debe mostrar la extensión del TPS hasta octubre de 2026. Además, se habilita un período adicional de 24 horas para que los beneficiarios puedan registrarse o renovar su estatus sin inconvenientes, esto busca garantizar el acceso a la información y la protección de los derechos de los migrantes.

El juez Chen frenó la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que pretendía anular el TPS, considerándola arbitraria e ilegal. Según su fallo, las decisiones previas de la administración estaban predeterminadas y carecían de justificación adecuada, afectando de manera injusta a los migrantes venezolanos.

Tras el dictamen, USCIS debe implementar las actualizaciones de manera inmediata, los abogados aconsejan a los beneficiarios estar atentos a los plazos y a los anuncios oficiales, además, esta decisión refuerza la obligación del gobierno de garantizar procesos justos y transparentes para los migrantes bajo programas de protección temporal.

El Estatus de Protección Temporal ofrece un alivio legal temporal a ciudadanos de países afectados por crisis. Entre sus objetivos se incluyen proteger a quienes enfrentan: