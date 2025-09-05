Seguirá vigente el TPS de 2021 y 2023 para miles de venezolanos en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 5 de septiembre, el juez Edward Chen del Tribunal de Distrito de San Francisco, en California; emitió un fallo para mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS) dirigido a venezolanos y haitianos hasta octubre de 2026, cuya vigencia fue otorgada durante la administración de Joe Biden. De este modo, se anulan las intenciones del gobierno estadounidense de revocar el beneficio a cientos de miles de migrantes.

La medida aplica para la designación de 2021 y la extensión en el 2023. En los últimos días, se debatía el futuro de los inmigrantes, quienes podían perder su permanencia legal en el país norteamericano. Algunos experimentaron situaciones de vulnerabilidad con despidos en sus trabajos y órdenes de deportación a sus países de origen, en el marco de la “tolerancia 0” para extranjeros.

Durante su primer mandato Donald Trump decidió ponerle fin al estatuto. Sin embargo, fue rechazado por los tribunales. Ahora, busca implementar la medida para migrantes provenientes de diversas naciones, incluyendo: afganos, hondureños, nepaleses y nicaragüenses.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, es el principal rosto que anhela la suspensión de la protección para inmigrantes. La eliminación de este programa marcaba un aspecto fundamental para la gestión republicana, la cual ha intensificado sus estrategias para afectar a los miles de venezolanos beneficiados por el TPS.

¿Qué es el TPS?

Es un beneficio que temporal para ciudadanos de algunos países, el cual puede ser renovado o finalizado por el Gobierno de acuerdo a las condiciones actuales. Es designado a personas que experimenten riesgos en sus naciones, ya sea por desastres naturales o conflictos armados. Además, proporciona residencia permanente y empleo en EEUU.

Países que pueden optar por el TPS

En 2025, los países que pueden optar por el TPS son los siguientes:

Afganistán

Camerún

El Salvador

Haití

Honduras

Nicaragua

Venezuela

Ucrania

Yemen

Sudán

Siria

Somalia

El Líbano

Etiopía

Sudán del Sur

Birmania

Noticia en desarrollo…