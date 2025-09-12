¡Alerta viajeros! Lista actualizada de los elementos prohibidos en el equipaje

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció nuevas restricciones para los viajeros relacionadas con el equipaje de mano y facturado, incluyendo dispositivos electrónicos y herramientas personales. En este sentido, las autoridades tienen como finalidad garantizar un ambiente seguro y ameno durante sus desplazamientos, y evitar cualquier elemento que pueda representar un riesgo.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cuáles son las medidas y los límites?

El equipaje de cabina experimentó una modificación en el tamaño y peso. Ahora, las medidas aceptadas son las siguientes: 56x36x23 cm para la valija de mano, y 45x35x20 para los artículos personales ya sea bolso o cartera. Las aerolíneas han precisado que el peso debe oscilar entre 7 y 10 kilos.

Se mantiene la normativa para los envases de 100 ml que contienen líquidos, geles, cremas y aerosoles. Aquellos viajeros que posean bebidas alcohólicas con más de 70% graduación no podrán ingresar en los vuelos.

Ahora bien, los dispositivos electrónicos deberán ser protegidos por tapas de seguridad a fin de contrarrestar los accidentes.

Sanciones por incumplimientos

Quienes incumplan las nuevas normas sufrirán de sanciones por montos elevados que pudieran alcanzar los 12.900 dólares. Esta medida contempla a quienes posean los artículos prohibidos así como a las personas que interrumpan los controles de seguridad.

Recomendaciones para evitar inconvenientes en los aeropuertos

La TSA ha exhortado a los viajeros a cumplir con la normativa vigente. Además, proporciona una serie de recomendaciones para garantizar la protección durante viajes dentro del territorio estadounidense: