¡Alerta viajeros! Lista actualizada de los elementos prohibidos en el equipaje

De este modo, las autoridades han implementado medidas para garantizar la seguridad de los viajeros 

Por Meridiano

Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 12:08 pm
Foto: Referencial / Cortesía
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció nuevas restricciones para los viajeros relacionadas con el equipaje de mano y facturado, incluyendo dispositivos electrónicos y herramientas personales. En este sentido, las autoridades tienen como finalidad garantizar un ambiente seguro y ameno durante sus desplazamientos, y evitar cualquier elemento que pueda representar un riesgo.

¿Cuáles son las medidas y los límites?

El equipaje de cabina experimentó una modificación en el tamaño y peso. Ahora, las medidas aceptadas son las siguientes: 56x36x23 cm para la valija de mano, y 45x35x20 para los artículos personales ya sea bolso o cartera. Las aerolíneas han precisado que el peso debe oscilar entre 7 y 10 kilos.

Se mantiene la normativa para los envases de 100 ml que contienen líquidos, geles, cremas y aerosoles. Aquellos viajeros que posean bebidas alcohólicas con más de 70% graduación no podrán ingresar en los vuelos.

Ahora bien, los dispositivos electrónicos deberán ser protegidos por tapas de seguridad a fin de contrarrestar los accidentes.

Sanciones por incumplimientos

Quienes incumplan las nuevas normas sufrirán de sanciones por montos elevados que pudieran alcanzar los 12.900 dólares. Esta medida contempla a quienes posean los artículos prohibidos así como a las personas que interrumpan los controles de seguridad.

Recomendaciones para evitar inconvenientes en los aeropuertos

La TSA ha exhortado a los viajeros a cumplir con la normativa vigente. Además, proporciona una serie de recomendaciones para garantizar la protección durante viajes dentro del territorio estadounidense:

  • Corrobore la información de las aerolíneas: Cada una especifica las dimensiones, tamaño y peso aceptados, verifique los detalles con antelación.

  • Agregue los aerosoles y líquidos en los envases exigidos: De este modo, agiliza el proceso de revisión en los controles de seguridad.

  • Incluya dispositivos electrónicos seguros: Deben poseer cables o estar almacenados de forma correcta, según las leyes actuales. 

  • Distribuya el equipaje facturado: Recuerde que no debe almacenar planchas, rizadoras o cepillos inalámbricos.

