EEUU: TSA actualiza lista y prohíbe nuevos artículos en el equipaje documentado

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en Estados Unidos emitió una actualización de su lista de artículos prohibidos en el equipaje documentado, este cambio busca reforzar la seguridad en los vuelos comerciales, especialmente en la zona de carga de los aviones, donde ciertos objetos representan un riesgo por su composición inflamable o peligrosa.

Restricciones para herramientas de uso personal

Entre las novedades, se destaca la prohibición de transportar en la maleta documentada algunos dispositivos para el cabello. Quedan excluidos:

Planchas y rizadores inalámbricos con cartuchos de gas.

Herramientas de estilismo que funcionen con butano.

Cartuchos de gas de repuesto.

La medida responde al peligro que representan los gases comprimidos en condiciones de vuelo. No obstante, estos artículos sí podrán llevarse en el equipaje de mano, siempre que cuenten con una cubierta protectora que evite encendidos accidentales.

Diferencia entre equipaje documentado y de mano

El equipaje documentado es aquel que el viajero entrega a la aerolínea antes de abordar y que se traslada en la bodega del avión. Generalmente, se permite un peso entre 23 y 25 kilos, aunque algunas aerolíneas ofrecen mayor capacidad con un recargo adicional, en contraste, el equipaje de mano acompaña al pasajero en cabina y tiene restricciones de tamaño y peso más estrictas.

Otros artículos restringidos por la TSA

Bebidas alcohólicas que superen el 70% de concentración.

Municiones, salvo bajo embalaje y normas específicas.

Materiales peligrosos, como algunos aerosoles químicos.

Herramientas pesadas (hachas o machetes), solo permitidas si van bien embaladas.

Recomendaciones para empacar sin riesgos

El Departamento de Transporte de Estados Unidos sugiere que los viajeros eviten colocar en la maleta facturada objetos de alto valor o delicados. Entre ellos se encuentran: