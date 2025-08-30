Así le fue a Emisael Jaramillo en el Grado 1 del Spinaway Stakes de $300,000

Suscríbete a nuestros canales

En un lote compacto de siete potras de dos años se dieron cita en el sprint del Spinaway S. (G1) de $300,000, una carrera de la Breeders' Cup Challenge Series: Win and You're In, en la cual Tommy Jo, se alzó con la victoria con buena atropellada en los metros finales de la carrera con la conducción del jinete Kendrick Carmouche, para el entrenador Todd Pletcher.

Tommy Jo se alza con el triunfo en el Spinaway S.

La favorita de las apuestas Mytical, con la monta del jinete venezolano Emisael Jaramillo, salió a buscársela desde la partida con la potra Sina, con una pelea suicida en parciales de 22”2 y 44”2, en los primeros 400 y 800 metros, lo cual favoreció a la hija de Into Mischief, Tommy Jo, que demostró su clase al tomar la punta en la última curva y se escapó hacia una victoria por un amplio margen sobre sus rivales.

Tommy Jo, esperó su momento en tercer lugar mientras se desarrollaba una batalla de ritmo al frente entre Mythical y Sina, que no pudieron seguir el paso y arribaron quinta y séptima, respectivamente.

Montada por Kendrick Carmouche para el entrenador Todd Pletcher, Tommy Jo cruzó la meta con un tiempo final de 1:23.39 en pista rápida. Pagó $4. Con su victoria en Spinaway, se ganó un lugar con todos los gastos pagos para la Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) de $2 millones en Del Mar

La victoria dejó a Tommy Jo, con dos triunfos en igual número de salidas, fue criada y es propiedad de Spendthrift Farm. El segundo lugar fue para Percy’s Bar, seguido por Rileytole, Day to Day, Mythical, Spirit Doll y Sina.