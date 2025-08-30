Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 30-8-2025

Suscríbete a nuestros canales

Hoy el hipódromo de Valencia celebró la reunión N° 17 de carreras correspondiente a la temporada 2025. Se desarrollaron nueve carreras, que incluyó la Copa "Huracán Sí", donde resultó ganador el ejemplar Candy Cummings. La jornada inicio a la 1:15 p.m.

En la presente jornada el entrenador más destacado de la jornada fue la Jesús Canfunjol, con tres victorias. La primera fue en la segunda carrera con el ejemplar Magcil Song (número 1) con un dividendo de Bs. 63,20. Luego lo hizo con Francois (número 4) en la quinta carrera, que abonó Bs. 278,95 a ganador, y la tercera de la jornada llegó por intermedio del ejemplar Super Mathias (número 8) en la octava carrera de la cartelera con un pagó de Bs. 64,39 a ganador.

La combinación padre e hijo, Jaime Lugo y Jaime Lugo Jr., consiguieron dos victorias cada uno, como los más destacado en la jornada de nueve carreras. Jaime Lugo, lo hizo con Magical Song y Super Mathias, para el entrenador Jesús Canfunjol, en la segunda y octava carreras, respectivamente. por su parte, Jaime Lugo Jr., visitó el parque de vencedores con Candy Cummings en la Copa "Huracán Sí" y luego en la cuarta con Antetokounmpo. De igual manera el jinete aprendiz Yaniel Caguado, destacó con dos triunfos. Abrió la jornada con Rochy y cerró con victoria sobre Indian Wells.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69"2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 ROCHY (4) 54-4 Y. CAGUADO 185,79 2 Endora (2) 53.5-3,5 W. Véliz - 3 Valle Del Mar 54,5-1 Ale. Briceño - 4 Lady Pianist (1) 53,5-3,5 J.D. Calicho - 5 Trevissonga (7) 53 J. Lugo -

Entrenador: E. Pimentel Ganador: 185,79 Place: 58,76 y 63,02 Exacta: 961,32 Trifecta: 2.577,42 Superfecta: Sin aciertos.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75"1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MAGICAL SONG (1) 55 J. LUGO 63,20 2 Mericurie (7) 55 W. Véliz - 3 Pintada (4) 55 F. Quevedo - 4 Princess Abarrio (3) 53 L. Mejías - 5 MIss Friend (6) 53 C. Brito -

Entrenador: Jesús Canfunjol Ganador: 63,20 Place: 73,91 y 96,27Exacta: Trifecta: Superfecta:

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 87"2 . Copa "Huracán Sí"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 CANDY CUMMINGS (1) 55 J. LUGO JR. 67,38 2 My Trusting Mate (2) 54 Ale. Briceño - 3 El De Valle (3) 54 L. Mejías - 4 Helios (4) 53 J. Chacón - 5 Moscabado (5) 56 J. Lugo -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Ganador: 67,38 Exacta:163,18 Trifecta: 925,68

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO:82"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 ANTETOKOUNMPO (4) 53,5 J. LUGO JR. 112,36 2 El Gran Luis (8) 53-3 W. Véliz - 3 Vicdavalillo (5) 56-4 R. Vera - 4 Money Gram (6) 56-3 J. Chacón - 5 Roberto Erre (10) 55-4 R. Osorio -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Ganador: 112,36 Place: 65,20 y 55,00 Exacta: 201,38 Trifecta: 202,43 Superfecta: 280,10

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 71"

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 FRANCOIS (4) 54-3 J. MONCADA 278,95 2 Iagoaspas (8) 55 F. Quevedo - 3 Andortarkanyi (6) 53,5-3,5 J. Rijo - 4 The Beast King (3) 56 M. Ibarra - 5 Forum Jet (1) 53 J.A. Rivero -

Entrenador: Jesús Canfujol. Ganador: 278,85 Place: 104,29 y 62,37. Exacta: 920,19 Trifecta: 3.997,55 Superfecta: Sin Aciertos. Doble Perfecta: Sin aciertos. , Ret.; 02.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76"3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 MR. BOLINGE (7) 56 J.G. HERNÁNDEZ 372,58 2 Carupano Six (5) 53 J.A. Rivero - 3 Moeny Set (9) 55-3 J. Chacón - 4 Bombay (6) 53 Os. Martínez - 5 King Twitter (1) 53,5-3 C. Rubio -

Entrenador: Alejandro Ortiz Ganador: 372,58 Place: 64,13 y 61,10 Exacta: 792,22 Trifecta: 1.461,34 Superfecta: 1.822,28.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 BELLA ANTONELLA (6) 53 L. MEJIAS 156,|4 2 Luz Del Valle (5) 55-3 J. Moncada - 3 Matemática (4) 53 J.A. Rivero - 4 Nice Time (9) 53-2 J. Moreno - 5 Emma Del Valle (3) 53 J. Lugo Jr. -

Entrenador: Renny Verastegui Ganador: 156,4 Place: 71,84 y 169,32 Exacta: 6.003,58 Trifecta: 6.167,98 Superfecta: Sin aciertos.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75"4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 SUPER MATHIAS (8) 55 J. LUGO 64,39 2 North Music (7) 55 J.A. Rivero - 3 New Rocket (3) 55 O. Guedez - 4 King Bulbs (1) 53 Ale. Briceño - 5 Catire Will (6) 55 C. Brito -

Entrenador: Jesús Canfunjol. Ganador: 64,39 Place: 57,05 y 95,97 Exacta: 346,84 Trifecta: 584,17 Superfecta: 624,04.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83"2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 INDIAN WELLS (2) 53 Y: CAGUADO 375,77 2 El Gran Yayo (10) 55 J. Lugo Jr. - 3 Del Capi (11) 53 R. Vera - 4 El De Mathias (6) 55 F. Quevedo - 5 Unstoppable (3) 53 J.D. Calicho -

Entrenador: L. Ibarra Ganador: 375,77 Place: 269,26 y 251,77 Exacta: 2.063,08 Trifecta: 4.626,27 Superfecta: Sin aciertos. Triple Apuesta: 1.993,34. Súper Pool de 4: 10.552,55 Doble Perfecta. Sin aciertos. 5y6 nacional *5* (1.103) 2.685,91. 5y6 nacional *6* (79) 144.647,01. Loto Hípico. 1.339,57