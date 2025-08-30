¡Último minuto! El jinete británico Ryan Moore estará fuera toda la temporada por esta lesión

Suscríbete a nuestros canales

Durante la mañana de este sábado 30 de agosto se pudo conocer la noticia de que el jinete británico Ryan Moore se perderá el resto de la temporada debido a una lesión que venía arrastrando desde hace meses. Esto ocurrió en el hipódromo de Curragh, ubicado en Irlanda, donde se preparaba para cumplir con sus seis compromisos de monta.

Hubo preocupación por los asistentes en la mañana de ejercicios en el hipódromo de Curragh, cuando se supo que el jinete campeón británico Ryan Moore no cumpliría por sus compromisos de monta debido a una lesión que venía arrastrando desde hace mucho y que se manifestó de forma grave. La noticia la dio a conocer el entrenador Aidan O'Brien a los medios, quien reveló que el jockey inglés sufrió fractura de su fémur derecho, por lo que perdería el resto de la temporada.

“A Ryan le hicieron una resonancia magnética y detectaron una fractura de fémur”, explicó O'Brien. “Ha estado lidiando con problemas en la pierna desde el derbi irlandés, recibiendo tratamiento y haciendo todo tipo de cosas que solo Ryan sabe hacer para mantenerse en forma. Se consideraron muchas posibilidades, pero ayer, tras la resonancia, se confirmó la fractura. Una vez que la vieron, no había otra opción: tenía que darle tiempo a que sanara”.

La fractura no es leve. Según O'Brien, es de grado cuatro, la más grave en la escala médica. "Es increíble que haya podido seguir compitiendo con esto. Nos dijeron que tuvo mucha suerte de que el hueso no se rompiera del todo, porque estaba en estado crítico", añadió el entrenador de Ballydoyle.

Ryan Lee Moore, de 41 años, fue campeón jockey en 2006, 2008 y 2009. Actualmente es el jockey de primera elección para la operación Ballydoyle de Aidan O'Brien, función en la que monta principalmente caballos propiedad de Coolmore Stud.

Moore, quien tenía seis compromisos de monta la jornada de hoy, sería sustituido por Wayne Lordan, el jinete de segunda opción de O'Brien, pero tampoco está disponible debido a una suspensión por uso excesivo del látigo en Goodwood.

Por lo cual, las mismas ya fueron sustituidas. En la primera carrera, Hawk Mountain, será guiado por Jack Cleary. En la segunda, Sugar Island por Ronan Whelan. En la tercera, Mission Central por Gavin Ryan. En la cuarta, Easy Mover por Declan McDonogh y en la sexta, Godwinson por D. Tudhope.