Premier League: Dibu Martínez quiere ser parte de los Diablos Rojos

Suscríbete a nuestros canales

Emiliano 'Dibu' Martínez vuelve al centro de la escena en Inglaterra. El argentino estaría muy pendiente de su futuro con todo acordado con el Manchester United para unirse a ellos; sin embargo, aún hace falta que Ruben Amorim y compañía lleguen a un acuerdo con el Aston Villa.

ManUtd está en plenas conversaciones con los de Villa Park para desbloquear la situación de Dibu Martínez y poder ficharlo. Según Fabrizio Romano, el argentino tiene todo acordado en términos personales a nivel de salario, años de contrato. Por otra parte, también tendría todo preparado para mudarse a la ciudad de Manchester.

Si se concreta, el portero argentino habría cumplido su deseo que era abandonar Villa Park para disputar el campeonato en un equipo grande de Europa. Sin embargo, este United es el más mortal, de los equipos top, ya que no va a disputar competiciones internacionales esta temporada.

¿Qué puede aportar Emiliano 'Dibu' Martínez al Manchester United?

Dibu Martínez puede aportar un liderazgo que no se ve en la portería del Manchester United desde David de Gea. Su experiencia en la Premier League y en partidos de alto impacto con la Selección Argentina lo convierten en una pieza valiosa para una portería dinamitada por las críticas.

Las condiciones técnicas del portero argentino son bastante importantes para darle seguridad a un equipo que hace aguas defensivamente. Es verdad que Martínez ha cometido muchos errores llamativos, pero sus aciertos son más grandes que esas desatenciones en el arco.

Dibu Martínez y la exigencia de Old Trafford

Emiliano Martínez quiere dejar Aston Villa porque es un futbolista ambicioso. Sabe que el Mundial de Qatar 2022 lo llevó al estrellato, pero estar en un equipo top lo llevará a la cúspide. Sin embargo, el Manchester United exige mucho y más en las últimas desastrosas temporadas.

No basta con tener buenos reflejos, liderazgo y carácter, el club y la afición exige resultados inmediatos. Dibu debe responder a una hinchada que no perdona errores y que le pedirá desde el minuto 1; eso sí, si todo sale bien, será el nuevo héroe de Old Trafford.