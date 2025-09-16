¡Repite banquillo Vinicius! Este es el once de Real Madrid para debutar en Champions League

Suscríbete a nuestros canales

El cuadro del Real Madrid iniciará este martes 16 de septiembre su recorrido en la Champions League y ya anunció el once con el que dará este paso para medirse al Marsella francés.

Una alineación que sorprendió a todos porque no contará con la presencia de una de las estrellas del equipo, Vinicius Jr, que ocupará un lugar en el banquillo merengue,

El estratega Xabi Alonso, que dirigirá su primer partido en Liga de Campeones como entrenador de la 'Casa Blanca', dejó una vez más por sentado que no confía en la sociedad que puedan construir el brasilero junto al francés.

El camino de Real Madrid en esta Champions League

Los merengues jugarán este primer partido en casa, en su Santiago Bernabéu, pero luego continuarán su camino en Kazajistán ante el Kairat. Acto siguiente los rivales serán Juventus (local), Liverpool (visitante), Olympiacos (visitantes), Manchester City (casa), Mónaco (visitantes) y Benfica (visitantes).

Para esta alineación, fuera de la ausencia de Vinicius, existen pocas sorpresas con una defensa esperada ocupada por Alexander Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, mientras que el mediocampo es el estelar -ante la baja de Jude Bellingham- con Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Arda Guler.

Sin 'Vini' lo esperado fue lo que terminó poniendo en campo, liderados por Kylian Mbappé, que está en un gran estado de forma, junto a Rodrygo y Franco Mastantuono.

Alineación: Thibaut Courtois, Alexander Arnold, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Guler, Franco Mastantuono, Rodrygo y Kylian Mbappé.