Este par de peloteros históricos han quedado a deber con sus equipos (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Si bien el icónico outfielder de Angelinos de Anaheim, Mike Trout, no sea el principal responsable de la eliminación anticipada de su equipo, su aporte lo ha convertido en uno de los señalados.

Aún así, no es el único jugador de experiencia que recientemente ha sido señalado entre su equipo por un bajo rendimiento, pues el inicialista Carlos Santana también forma parte de ese grupo.

¿Qué dice la estadística?

Ambos jugadores tienen una característica en común y es que poseen WAR de 1.0 (victorias que aportan en comparación a sus suplentes) independientemente del contraste que retratan los números de ambos y sus roles en el terreno de juego.

Para Trout, esta campaña ha sido particularmente negativa comparada con los números que ha dejado en zafras anteriores. Sin embargo, pudo volver a la acción de forma regular y disputar más de 100 juegos por primera vez desde 2022.

La diferencia reside en sus cifras ofensivas, puesto que hace 3 años en 119 juegos (misma cantidad de jornadas que acumula en el 2025) aportó 40 jonrones, 124 hits, 80 carreras impulsadas, 85 anotadas y 54 bases por bolas.

Mientras tanto, en la actualidad posee: 21 cuadrangulares, 97 imparables, 58 rayitas remolcadas y 66 anotadas, aunque acumula más boletos (83) que en 2022.

En lo que respecta a Santana, éste atraviesa una de las campañas más irregulares de su carrera en los últimos años, más allá de ser liberado por Guardianes de Cleveland y adquirido por Cachorros de Chicago, el pasado 1 de septiembre.

Hasta ahora, no ha sido capaz de conectar inatrapables con su nueva divisa en 5 encuentros. Sin embargo, en lo que va de 2025 suma 89 hits, 11 jonrones, 52 carreras impulsadas y promedio de .217.