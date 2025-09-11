EEUU implementó una ley por el 11 de Sep en todos los aeropuertos y vuelos del país

Suscríbete a nuestros canales

Debido al atentado terrorista perpetrado el 11 de septiembre de 2001, las autoridades estadounidenses implementaron una ley para reforzar los controles de seguridad y garantizar que los viajeros posean documentación segura. En este sentido, la REAL ID Act aprobada por el Congreso en 2005, es una tarjeta de identificación estatal aceptado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para abordar los vuelos.

Foto: Referencial / Cortesía

Se trata de una ley federal que aplica para todas las personas mayores de 18 años. Además, representa un documento indispensable para volar en el territorio estadounidense o para acceder a ciertas instalaciones en el país. En cuanto a los usos oficiales, se definen tres principales:

Abordar vuelos regulares

Ingreso a los edificios federales

Acceso a plantas nucleares

¿Desde cuando entró en vigor?

La ley entró en vigor el 7 de mayo de 2025, cuando el Gobierno estadounidense estandarizó los requisitos para las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por los estados, con la finalidad de limitar el acceso a ciertas instalaciones gubernamentales, vuelos y otras zonas sensibles.

Paso a paso: ¿Cómo cumplir con la normativa?

Los viajeros deben tomar en consideración algunas recomendaciones exigidas por las autoridades en EEUU: