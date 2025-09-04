Nuevas restricciones migratorias en EEUU: Documentos obligatorios para ingresar al país

Suscríbete a nuestros canales

La administración de Donald Trump ha implementado medidas migratorias más estrictas desde su regreso a la Casa Blanca. A partir de ahora, todos los extranjeros que deseen ingresar a Estados Unidos deberán cumplir con requisitos documentales específicos para evitar la detención y posible deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En los últimos meses, las autoridades federales han intensificado las redadas migratorias con el objetivo de detener a inmigrantes indocumentados. Esta nueva política se enmarca dentro de un enfoque más rígido hacia la inmigración, buscando regularizar el ingreso al país y reducir el flujo de personas que no cumplen con las normativas establecidas.

Documentos necesarios para ingresar a EEUU

Para ingresar a Estados Unidos, todos los extranjeros deben obtener un permiso legal que puede ser de residencia permanente o temporal. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) es la entidad encargada de gestionar estos trámites, que requieren un proceso exhaustivo.

Tipos de visas requeridas

Los viajeros extranjeros deben solicitar una Visa de No Inmigrante si buscan obtener una green card (permiso de residencia permanente) o una Visa de Inmigrante si su intención es realizar turismo. La evaluación de las solicitudes dependerá del estatus del solicitante, su país de origen y otros factores relevantes.

Proceso para solicitar la Green Card

Para aquellos que buscan obtener la green card, el proceso incluye varios pasos clave:

1. Verificar elegibilidad: Confirmar que se aplica a una categoría específica (familiar, empleo, refugio, lotería, etc.).

2. Presentar el Formulario I-485: Para aquellos que ya están en EE.UU. y califican para un ajuste de estatus.

3. Enviar documentación de respaldo: Incluyendo pasaporte, acta de nacimiento, pruebas de elegibilidad y pago de tarifas.

4. Asistir a la cita biométrica: Donde se toman huellas dactilares, fotografías y firmas.

5. Responder a solicitudes adicionales (RFE): Si USCIS solicita más pruebas.

6. Asistir a la entrevista: En la oficina local de USCIS para revisar información y documentos.

7. Recibir la decisión: Si se aprueba, USCIS enviará la green card por correo.

Proceso para solicitar una visa

El proceso para obtener una visa también implica varios pasos importantes:

1. Determinar el tipo de visa: Revisar en el sitio del Departamento de Estado cuál corresponde a tu situación.

2. Completar el Formulario DS-160: Realizarlo en línea y guardar el código de confirmación.

3. Pagar la tarifa de solicitud (MRV): El monto varía según el tipo de visa.

4. Crear un perfil en el sistema de citas: Registrar el pago y seleccionar la embajada o consulado donde se realizará el trámite.

5. Agendar la cita: Para la toma de huellas y foto en el CAS (si aplica) y luego para la entrevista consular.

6. Preparar la documentación: Pasaporte vigente, confirmación DS-160, comprobante de pago y documentos adicionales según el tipo de visa.

7. Asistir a la entrevista: Donde un oficial consular revisará el caso y tomará una decisión.

8. Recibir el pasaporte con la visa: Si se aprueba, la embajada o consulado enviará el pasaporte tras completar el proceso.

Los extranjeros interesados en viajar al país deben estar preparados para seguir estos procedimientos y asegurarse de tener toda la documentación necesaria para evitar complicaciones legales durante su entrada.