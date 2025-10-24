Rawayana es víctima de robo en la Ciudad de México

Suscríbete a nuestros canales

La noche del jueves 23 de octubre se convirtió en una pesadilla para la banda venezolana, Rawayana, cuando su percusionista Orestes Gómez denunció públicamente que todos los instrumentos del grupo fueron sustraídos en la Ciudad de México.

El hurto tuvo lugar frente al establecimiento Tacos Atarantados, en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, y abarca pedaleras, bocinas, jaranas, requintos e incluso una laptop MacBook Pro de 13 pulgadas.

Estalla el percusionista de Rawayana

Gómez, visiblemente afectado, detalló que la banda había dejado su equipo de gira en el local mientras cumplían con una presentación menor, confiando en que la zona era segura.

Pero el clima se tornó agitado cuando se percataron de que la cerradura había sido forzada y el camión estaba vacío de lo esencial para cumplir con sus fechas siguientes.

“Si alguien tiene información, por favor hágame contacto a mí o al productor mexicano Jerónimo González”, pidió el músico en sus redes sociales.

Este tipo de incidente no sólo afecta el bolsillo de la banda, pues, los instrumentos robados implican un costo financiero significativo, sino también su agenda y reputación. En el caso de Rawayana, la cancelación o posposición de presentaciones es más que una molestia.

¿Cuáles son los instrumentos?

El músico dio detalles específicos de cada instrumento y publicó fotografías para que los internautas pudieran identificar lo que perdieron y, en caso de conseguir ayuda, poder recuperar lo preciso.