Chyno Miranda aparece en los Premios Billboard 2025 y así lució

En una noche llena de luces, glamour y emoción, Chyno Miranda y su esposa, Astrid Falcón, hicieron su gran entrada al escenario mediático de los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

La pareja, que llevaba tiempo cultivando su historia en la discreción, caminó tomada de la mano y mostró al mundo un renacer artístico y personal para el reconocido cantante que, en los últimos años ha atravesado fuertes problemas de salud.

Chyno Miranda celebró la nominación

El evento no solo fue la alfombra para un look deslumbrante, sino el marco ideal para uno de los capítulos más esperados en la carrera de Chyno.

Nominado junto a su compañero Nacho Mendoza en la categoría de “Artista Tropical Dúo o Grupo”, este momento representa la vuelta de un dúo icónico que había estado lejos del spotlight. Más allá del estilismo, la nominación era la expresión de que el arte vuelve a latir fuerte.

“Muy contento de estar aquí, feliz y emocionado. Otra vez nominados, feliz de estar aquí en la alfombra con ustedes. Le mando muchas bendiciones a Nacho que está en dominicana ahorita”, expresó el guaireño.

El futuro de Chyno y Nacho

En la misma entrevista, el intérprete de “El Poeta”, habló sobre los próximos proyectos con su compañero, como las presentaciones que tienen programadas con su gira “Eternos Tour”, en la que se incluye la del 25 de octubre en el Kaseya Center de Miami.

“La fuerza de Dios siempre con nosotros, estamos grabando música, mucho contenido por ahí. Bendiciones infinitas para nosotros, estamos felices de todo el porvenir para nosotros, gracias inmensas para todos”, expresó el criollo.

El apoyo de su pareja

Astrid, con un vestido halter color fucsia y un cut-out frontal; él, en un blazer rojo y negro acompañado de gafas de sol. Esa fue la imagen que encendió los flashes y los corazones.

Pero, más allá de la apariencia, lo que realmente se percibía era la complicidad que ambos comparten, y es que, Astrid ha sido columna del artista en sus momentos más difíciles, y esa unión exhibida en público no es solo pose, es historia personal.

“Estamos muy emocionados porque es una oportunidad que se nos da, primeramente, gracias a Dios, y también mandarle un saludo a Miguel que ha sido un apoyo importante en la carrera de Jesús”, expresó la ingeniera.