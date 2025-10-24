Modelo denuncia que Victoria's Secret le negó desfilar por tener cáncer

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva polémica enfrenta la famosa marca de lencería Victoria’s Secret, tras unas declaraciones realizadas por la exmodelo italiana Bianca Balti. La belleza reveló que la empresa rechazó su solicitud para participar en el show de este 2025 por según tener cáncer de ovario.

Bianca revela toda la verdad

Balti de 41 años, comentó que cuando se enteró del casting para el show envió una carta a los directivos para ser parte, a lo que según ellos rechazaron, comunicándole que el evento estaba completo. Una respuesta que ella considera que fue por su enfermedad.

Explicó en la carta que quería ser parte de la marca para inspirar a muchas mujeres de todo el mundo, que sufren de la terrible enfermedad que nunca es tarde para cumplir sus metas y sueños. Pero, no fue suficiente para que la convocarán al show, que es uno de los más importantes del mundo.

“He sentido la responsabilidad de brindar esperanza no solo a las mujeres con cáncer, sino a todos los que están aprendiendo a vivir de nuevo después de las dificultades. Lo intenté. No lo logré. Pero no me arrepiento. El cáncer me enseñó que la vida es demasiado corta para no intentarlo y que intentarlo nunca te mata”, comentó.

Una belleza luchadora

Fue en el año 2024 que la exótica italiana de ojos claros, fue detectada por cáncer de útero, desde entonces ha utilizado las redes, entrevistas y diversas plataformas para llevar un mensaje de inspiración a múltiples mujeres de luchar por la vida.

El año pasado comenzó el proceso de quimioterapia, que la han llevado a ver la vida de otra manera y sentirse orgullosa de tener cicatrices, sin cabello y sentirse al mismo tiempo sexy.

Hasta el momento la compañía no ha salido en su defensa, para aclarar la situación.