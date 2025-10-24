Fallece de extraña enfermedad actriz de "9-1-1: Nashville": tenía tan solo 23 años

Suscríbete a nuestros canales

Se confirmó la muerte de la actriz Isabelle Tate, a sus cortos 23 años. La joven que había participado en la serie “9-1-1: Nashville”, partió de este mundo el 19 de octubre, de acuerdo con la información de su familia y la agencia McCray, quienes escribieron un doloroso mensaje de despedida.

“Nos entristece profundamente y nos rompe el corazón compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Conocíamos a Izzy desde que era adolescente y recientemente había vuelto a la actuación. Consiguió el papel en la primera serie para la que hizo una audición, 9-1-1: Nashville. Lo pasó de maravilla”, escribieron a través de un comunicado.

¿De qué murió Isabelle?

Tras la noticia medios y redes sociales han reseñado la noticia con bastante impacto, muchos preguntándose qué le pasó a la joven que estaba comenzando su carrera en la pantalla, debutando en la serie ya mencionada con un personaje segundario.

Según información recogida en diversos portales Isabella murió a causa de una enfermedad llamada Charcot-Marie-Tooth, que le habría afectado los nervios y su movilidad.

Internet dice que la enfermedad es un grupo de trastornos nerviosos hereditarios que dañan los nervios periféricos, causando debilidad, atrofia muscular, pérdida de sensibilidad en las piernas, pies, brazos y manos.

Se le considera una neuropatía motora y sensitiva hereditaria, que aunque no tiene cura, existen tratamientos como fisioterapia y ortopedia que pueden ayudar a manejar los síntomas.

Comienzo de la enfermedad

El medio La Nación notificó en un artículo que la enfermedad le fue diagnosticada a la joven a los 13 años, y desde entonces se había convertida en una situación complicada que batallaba con la ayuda de especialista y su familia.

Sin embargo, parece que la enfermedad tomó el control de su cuerpo y acabó con su vida apenas comenzando su carrera en la actuación, que la hacía tan feliz.