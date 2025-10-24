Farándula

Fallece de extraña enfermedad actriz de "9-1-1: Nashville": tenía tan solo 23 años

Aseguran que la joven presentaba una extraña enfermedad que le fue descubierta a los 13 años 

Por

Elvis González
Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 10:49 am
Fallece de extraña enfermedad actriz de "9-1-1: Nashville": tenía tan solo 23 años
Elenco de "9-1-1: Nashville" / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Se confirmó la muerte de la actriz Isabelle Tate, a sus cortos 23 años. La joven que había participado en la serie “9-1-1: Nashville”, partió de este mundo el 19 de octubre, de acuerdo con la información de su familia y la agencia McCray, quienes escribieron un doloroso mensaje de despedida.

NOTAS RELACIONADAS

“Nos entristece profundamente y nos rompe el corazón compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Conocíamos a Izzy desde que era adolescente y recientemente había vuelto a la actuación. Consiguió el papel en la primera serie para la que hizo una audición, 9-1-1: Nashville. Lo pasó de maravilla”, escribieron a través de un comunicado.

¿De qué murió Isabelle?

Tras la noticia medios y redes sociales han reseñado la noticia con bastante impacto, muchos preguntándose qué le pasó a la joven que estaba comenzando su carrera en la pantalla, debutando en la serie ya mencionada con un personaje segundario.

Según información recogida en diversos portales Isabella murió a causa de una enfermedad llamada Charcot-Marie-Tooth, que le habría afectado los nervios y su movilidad.

Internet dice que la enfermedad es un grupo de trastornos nerviosos hereditarios que dañan los nervios periféricos, causando debilidad, atrofia muscular, pérdida de sensibilidad en las piernas, pies, brazos y manos. 

Se le considera una neuropatía motora y sensitiva hereditaria, que aunque no tiene cura, existen tratamientos como fisioterapia y ortopedia que pueden ayudar a manejar los síntomas. 

Comienzo de la enfermedad

El medio La Nación notificó en un artículo que la enfermedad le fue diagnosticada a la joven a los 13 años, y desde entonces se había convertida en una situación complicada que batallaba con la ayuda de especialista y su familia.

Sin embargo, parece que la enfermedad tomó el control de su cuerpo y acabó con su vida apenas comenzando su carrera en la actuación, que la hacía tan feliz.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Viernes 24 de Octubre de 2025
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Farándula