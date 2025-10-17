Modelo de Victoria's Secret desfiló en el show con el pie fracturado

Suscríbete a nuestros canales

Para la modelo húngara Barbara Palvin no fue un impedimento tener un pie roto, para vivir su sueño de desfilar en el Victoria’s Secret, realizado el miércoles 15 de octubre. Fue el novio de la belleza, el actor Dylan Sprouse, quien declaró el momento de salud de su pareja.

Pie fracturado

En declaraciones para E! News, el joven habló de que fue hace cuatro semanas que Palvin se fracturó el pie. Pese a las indicaciones del médico de mucho reposo, no quiso perder la oportunidad de estar en el desfile de lencería más importante del mundo.

La determinación de la europea de 32 años, la llevaron a entrenamientos para recuperase lo más pronto posible, y cumplir con las exigencias de la marca fundada en 1977.

Con mucha calma y serenidad Barbara fue de las primeras en salir en la apertura del show, llevando un sensual vestido de seda, ropa interior de encaje y pequeñas alitas de perlas, que la hicieron ver radiante.

Nadie imaginó que detrás de tanta seguridad, soltura y belleza, la joven estaría sufriendo un dolor, que no arrebato su sueño de seguir trabajando con la marca a la cual ha desfilado en varias ocasiones.

Ayuda de la marca

Medios afirman que el diseño de sus alas no fueron tan grandes como las colocadas a otras modelos, para evitar que el peso pudiera afectar su caminar y su pie.

Solo le colocaron unas de aproximado medio kilo, que la hicieron fluir en la larga e imponente pasarela.