Rosalía recibe duras acusaciones por parte del gobierno de Madrid

La cantante española, Rosalía, ha generado revuelo toda esta semana tras el lanzamiento de su nuevo trabajo musical “Lux”, el cual celebró con una aparición de improvisto en la emblemática Plaza de Callao de Madrid, generando una avalancha de público.

La afluencia de fanáticos de la catalana provocó un colapso en las calles del centro de la capital y, lo que parecía un evento épico para el anuncio de la producción, se transformó en un caos que obligó a la intervención policial y puso a las autoridades locales bajo presión.

El alcalde de Madrid acusa a Rosalía

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, no dudó en criticar la logística del evento y reconoció que, “nos llena de orgullo” que un artista del calibre de Rosalía elija Madrid, pero, añadió que “se pueden hacer las cosas de una manera diferente”.

A su juicio, este tipo de eventos y el atestado policial muestran “alteraciones graves de seguridad”. Asimismo, recalcó que, la norma tiene que aplicarse sin excepción y será tarea técnica del ayuntamiento decidir si se abre un procedimiento sancionador.

“Las sanciones en su caso, y esto no me corresponde a mí decirlo si va a haber o no sanciones, sino a los servicios técnicos del ayuntamiento. Si corresponde instruir o no el procedimiento, o en su caso a la delegación del gobierno”, declaró Martínez-Almeida.

La estrategia viral de Rosalía

Apenas unas horas antes, la cantante de “Con altura” anunció el evento a través de un directo en TikTok. De repente, miles de personas abandonaron lo que estaban haciendo para acudir al epicentro de la convocatoria.

El llamado fue atendido y el colapso peatonal en el centro de Madrid fue inevitable, lo que desató las críticas de muchos acerca de la planificación de seguridad. Sin duda alguna, la estrategia de la artista para presentar su nueva producción demostró el dominio que tiene en las plataformas.