¡A declarar! Congreso de EEUU presiona a la NBA tras ola de escándalos de apuestas

Suscríbete a nuestros canales

El Congreso de los Estados Unidos se comunicó este viernes con el comisionado de la National Basketball Association (NBA), Adam Silver, para solicitarle una reunión informativa relacionada con el tema de las apuestas ilegales y la “manipulación deportiva”.

La solicitud formal de la Cámara de Representantes, enviada a través de un comité que supervisa la protección del consumidor y los deportes, subraya la preocupación del gobierno federal ante la creciente ola de escándalos que afecta a la liga.

La presión de los recientes escándalos federales

La decisión del Congreso se produce en medio de una intensa semana de noticias judiciales. Es menester recordar que el base del Miami Heat, Terry Rozier, y el ex jugador y entrenador de la NBA, Damon Jones, fueron nombrados en las amplias investigaciones federales que se dieron a conocer esta semana, conectando figuras de la liga con tramas de juego ilegal.

Este comité congresional ha investigado previamente asuntos deportivos de gran calibre como “el uso de esteroides en las Grandes Ligas de Béisbol, las medidas antidopaje en los Juegos Olímpicos y el abuso sexual de atletas olímpicos”, lo que indica la seriedad con la que están abordando el caso de la NBA.

Los legisladores solicitaron a Silver más detalles sobre:

La presunta actividad de juego ilegal relacionada con la NBA. Las acciones que la liga ha tomado “para limitar la divulgación de información no pública con fines ilegales”. La eficacia del código de conducta de la NBA para prohibir a los jugadores y entrenadores dicha actividad. Si la liga está “reevaluando los términos de sus asociaciones con empresas de apuestas deportivas”, como DraftKings y FanDuel, que son socios oficiales de la NBA.

Silver pide más regulación federal

En la carta, los miembros del comité también solicitaron que se aclararan las lagunas en la normativa vigente que permiten las apuestas fraudulentas. Esta preocupación coincide con las recientes declaraciones de Adam Silver.

El comisionado declaró el martes en “The Pat McAfee Show” que se necesita más regulación para reducir las posibilidades de manipulación de juegos y combatir el mal comportamiento de los aficionados en los estadios, que puede derivar de la pérdida de apuestas.

“Creo que, francamente, probablemente debería haber más regulación”, dijo Silver a McAfee. “Ojalá hubiera una legislación federal en lugar de estatal. Creo que hay que controlar la cantidad de promoción y publicidad en torno a este tema”.

Apuestas ilegales

Las apuestas ilegales en la liga basadas en información no pública no son un “problema nuevo”, señaló la carta del Congreso, haciendo referencia al caso del ex árbitro de la NBA Tim Donaghy en 2007.

El precedente más reciente es la investigación sobre el ex jugador de los Toronto Raptors, Jontay Porter. Porter admitió haber manipulado su desempeño en dos partidos para beneficio de los apostadores como parte del mismo plan que involucraba a Rozier y Jones. Porter se declaró culpable y espera su sentencia.

Donaghy, por su parte, fue sentenciado a 15 meses de prisión federal tras declararse culpable de conspiración y admitir haber apostado en los partidos que arbitraba.