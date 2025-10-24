NBA: Chauncey Billups queda en libertad bajo fianza por trama de apuestas ilegales

Suscríbete a nuestros canales

Las investigaciones continúan avanzando y cada vez es más oscuro el futuro en la NBA para Chauncey Billups, quien fue detenido este jueves 23 de octubre por estar vinculado en trama de apuestas deportivas ilegales y juegos de póquer manipulados.

El actual entrenador de los Portland Trail Blazers y exjugador estrella de la NBA, fue visto saliendo de la Corte Federal en Portland tras haber sido arrestado por el FBI. El exbase figura entre los acusados en una amplia operación federal contra las apuestas ilegales, un caso que ha sacudido tanto al mundo del deporte como al ámbito judicial estadounidense.

Según fuentes judiciales, Chauncey Billups ha sido formalmente procesado y enfrenta cargos relacionados con su presunta participación en actividades de apuestas no reguladas. Como parte de las medidas impuestas por el tribunal, se le ha retirado el pasaporte y se le ha prohibido viajar fuera del estado de Oregón, con la excepción de Colorado, su estado natal, y Nueva York, donde se llevará a cabo el juicio.

Chauncey Billups con futuro incierto en la NBA

Las restricciones del ex dirigente de Portland Trail Blazers buscan asegurar su comparecencia ante las autoridades durante el proceso judicial. Además del coach, el jugador de Miami Heat, Terry Rozier, también se vio obligado a entregar su pasaporte y ofreció su mansión de Florida como garantía. Según el FBI, 34 personas han sido arrestadas por su presunta participación en un escándalo de apuestas que involucra decenas de millones de euros.

El caso ha despertado gran controversia en la NBA y entre los aficionados, quienes han expresado sorpresa ante la implicación de una figura tan respetada. De confirmarse los cargos, las consecuencias podrían ser severas, tanto a nivel legal como profesional, poniendo en riesgo su puesto como entrenador y su legado en el baloncesto.

Cabe destacar que, Trail Blazers ya destituyó al exjugador de su cargo y en su lugar puso a Tiago Splitter, quien asumirá el puesto de entrenador principal de forma interina.