NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 24 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Después de una jornada reñida, con par de partidos que se fueron a prórroga, las acciones de la NBA continúa para la cartelera viernes 24 de octubre. Los Angeles Lakers de la mano Luka Doncic estará en busca de su primera victoria en la temporada cuando la visita del equipo que lo eliminó en la pasada edición, Minnesota Timberwolves.

En la Conferencia Este también se vivirán escenarios atractivos como New York Knicks contra Boston Celtics, dos candidatos con aspiraciones al título, mientras que, Orlando Magic se enfrenta a Atlanta Hawks desde el Kia Center.

Golden State Warriros quiere convertirse en el primer equipo en llegar a tres victorias en la presente temporada de la NBA, pero para eso deberá vencer como visitante a Portland Trail Blazers, que afrontan su primer desafío en medio de la polémica de apuestas ilegales de su coach Chauncey Billups. Asimismo, Milwaukee Bucks buscará dar un paso adelante en el Este e intentará celebrar por segunda vez ante Toronto Raptors.

Juegos para hoy en la NBA: 24 DE OCTUBRE