New York Knicks con duras bajas en el inicio de la campaña 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Los New York Knicks se preparan para dar inicio a su nueva temporada de la NBA, pero el ambiente en el Madison Square Garden está teñido de preocupación. La franquicia ha confirmado hoy que el equipo comenzará la campaña con la ausencia de varios jugadores fundamentales en su rotación, un revés significativo que pondrá a prueba la profundidad y resiliencia del banquillo desde el primer día.

Las bajas se concentran en posiciones clave, afectando tanto la capacidad ofensiva como la solidez defensiva del equipo. Los jugadores que se perderán los primeros partidos debido a sus respectivas lesiones son:

Karl-Anthony Towns (KAT): Lesión en el Cuádriceps.

Mitchell Robinson: Lesión en el Tobillo.

Josh Hart: Problemas en la Zona Lumbar.

El impacto de estas tres ausencias simultáneas es innegable y obliga al staff técnico a realizar ajustes inmediatos y profundos en las alineaciones.

La Pérdida de Poder Interior y Ofensivo

La ausencia de Karl-Anthony Towns, adquirido en un movimiento de alto perfil para potenciar la ofensiva de los Knicks, es posiblemente la más dolorosa. La lesión en el cuádriceps de KAT no solo priva al equipo de uno de sus principales anotadores y tiradores de élite en la posición de pívot o ala-pívot, sino que también elimina la amenaza ofensiva que se esperaba que abriera la cancha para sus compañeros.

El equipo dependerá ahora de alternativas para generar espacio y puntos, mientras que la recuperación del pívot All-Star se maneja con precaución para evitar complicaciones a largo plazo.

Complementando esta baja, la lesión de Mitchell Robinson en el tobillo crea un vacío defensivo notable en la pintura. Robinson es conocido como uno de los mejores protectores de aro y reboteadores ofensivos de la liga.

Su capacidad para intimidar a los rivales bajo el cesto y ofrecer segundas oportunidades de ataque es irremplazable. La dirección del equipo deberá confiar en centros suplentes para mantener la integridad defensiva, una tarea monumental ante el calibre de los pívots en la Conferencia Este.

El Hueco de Energía y Defensa de Josh Hart

En el perímetro, la baja de Josh Hart por problemas en la zona lumbar es una preocupación seria para la rotación de aleros. Hart es el epítome de la energía, la defensa tenaz y la capacidad de rebote para su posición, actuando a menudo como el "pegamento" emocional y físico del equipo.

Su ausencia afectará la profundidad del banquillo y la versatilidad defensiva, obligando a otros jugadores a asumir roles más exigentes y minutos inesperados.