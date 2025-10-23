NBA: Estos son los jugadores que más cobran en 2025

Suscríbete a nuestros canales

La NBA está afirmando que en pleno 2025 la liga no se mide solo en puntos y asistencias. También en el impacto mediático que tiene cada una de sus figuras para generar dinero dentro y fuera de la cancha. En ese contexto, tenemos a los jugadores que más ganan de la temporada.

Este ranking incluye a LeBron James que a lo largo de su carrera se ha movido para ser más que una leyenda de la NBA. De hecho, es uno de los deportistas que mejor ha invertido su dinero en muchas áreas atípicas: cine y TV, Red Sox, Liverpool, Nike, tequila, pizzas, entre otras cosas.

Más allá de competir en la cancha, James junto a otros deportistas se han convertido en imagen relevante en: redes sociales, patrocinios y presencia mediática para explotar sus derechos de imagen. Esto los ha llevado a ganar mucho dinero entre salario de la liga y patrocinadores fuera de ella.

Jugadores que más ingresos tienen entre salario y patrocinios en 2025

LeBron James está en la lista, como es lógico, pero no es el #1. De hecho, hay muchos jugadores de un nivel superlativo, que han ganado títulos, premios individuales y el resto de la liga; que no ganan ni la mitad de lo que la estrella de Los Ángeles Lakers percibe en este 2025.

Top 10 jugadores con más ingresos entre salario y patrocinio