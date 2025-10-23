NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 23 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

Desde el pasado martes 21 de octubre estamos disfrutando de la temporada 2025-2026 de la NBA, siendo un año que proyecta cosas emocionantes en el mejor baloncesto del mundo. El pasado miércoles fue una jornada donde vieron acción la mayor cantidad de equipos, que no había debutado hasta ahora en estos dos primeros días de acción.

Este jueves se disputarán pocos encuentros, apenas dos, pero sin duda serán emocionantes, ya que estarán en el tabloncillo equipos y jugadores de primer nivel, que siempre le dan brillo a este circuito.

Juegos para hoy 23 octubre en la NBA

Oklahoma City Thunder Vs. Indiana Pacers Denver Nuggets Vs. Golden State Warriors

La jornada de hoy en la NBA promete grandes emociones con dos duelos muy atractivos. A las 6:30 p.m., Oklahoma City Thunder se enfrentarán a los Indiana Pacers, en un partido que pondrá a prueba el ritmo ofensivo de ambos equipos. Los actuales campeones buscarán mantener su buena forma y consolidarse en la Conferencia Oeste, mientras que los Pacers intentarán imponerse con su juego rápido y efectivo desde el perímetro.

Más tarde, a las 9:00 p.m., los Denver Nuggets se medirán ante los Golden State Warriors, en lo que se perfila como uno de los encuentros más esperados del día. El equipo de Denver buscará reafirmar su dominio con la solidez de su plantilla, mientras que los Warriors tratarán de recuperar terreno con su característico estilo de juego basado en la velocidad y los tiros de larga distancia. Sin duda, una jornada ideal para los fanáticos del mejor baloncesto del mundo.