¿Fuera de acción por el resto del año? LeBron James enciende las alarmas de los Lakers

La preocupación se intensifica en Los Ángeles Lakers a pocos días del inicio de la temporada regular 2025-2026. A la baja ya confirmada de LeBron James por una lesión ciática, se suma ahora una especulación alarmante proveniente de un alto ejecutivo de la NBA.

El Diagnóstico Oficial y la Realidad del Calendario

En una declaración que ha encendido las alarmas en la liga, dicho ejecutivo expresó que no le sorprendería que 'El Rey' permanezca fuera de las canchas hasta el mes de diciembre.

La fuente, que ha mantenido el anonimato dada la sensibilidad del tema, sugiere que, a sus 40 años y en su temporada número 23, el proceso de recuperación de James podría ser mucho más prolongado de lo inicialmente reportado.

Oficialmente, los Lakers anunciaron que LeBron James se perdería el inicio de la temporada debido a una ciática en su lado derecho y sería reevaluado dentro de tres a cuatro semanas.

Sin embargo, los expertos médicos y analistas de la liga han señalado que la ciática, una condición que afecta al nervio ciático y genera dolor irradiado, entumecimiento y debilidad, requiere un manejo extremadamente cauto en atletas de élite de la edad de James.

LeBron con una ausencia sin fecha de retorno

La proyección de la fuente anónima de la NBA de una baja hasta diciembre implicaría que LeBron James se perdería aproximadamente 20 a 25 partidos de la temporada regular, un duro golpe para un equipo que aspira al campeonato y que ya ha sufrido críticas por una preparación atípica y marcada por la frustración interna.