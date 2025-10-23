Esta sería la millonaria cantidad de dinero que Terry Rozier deberá pagar de fianza

Suscríbete a nuestros canales

El escándalo de apuestas ilegales que sacude a la NBA ha tomado un nuevo giro legal tras la comparecencia inicial del jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, ante un tribunal federal.

Rozier en graves problemas

Fuentes de NBC News informaron que los fiscales federales solicitaron una fianza de $10 millones de dólares para el jugador, una cifra que refleja la seriedad de los cargos de conspiración de fraude electrónico y juego ilegal que pesan sobre él.

Aunque el juez que presidió la audiencia de fianza negó la solicitud específica de los fiscales en cuanto al monto, impuso un conjunto de condiciones de liberación extraordinariamente estrictas sobre Rozier, diseñadas para asegurar su comparecencia y evitar cualquier riesgo de manipulación de evidencia o reincidencia.

El jugador, que fue arrestado junto con otras figuras de la liga como parte de una extensa investigación del FBI sobre una red de apuestas y manipulación de información privilegiada, ha tenido que acatar inmediatamente las siguientes medidas cautelares:

Garantía Inmobiliaria Obligatoria: Rozier fue requerido a poner como garantía su residencia en Florida, valorada en $6 millones de dólares. Este monto sustancial actúa como respaldo de la fianza, asegurando que el jugador no huirá de la jurisdicción. Entrega del Pasaporte: El jugador ha tenido que entregar su pasaporte, lo que impone restricciones inmediatas a sus movimientos y le prohíbe viajar fuera de los Estados Unidos. Prohibición Total de Apuestas: Se le ha impuesto una prohibición absoluta y explícita de participar en cualquier forma de juego o apuesta mientras dure el proceso legal. Esta es una condición clave en un caso que se centra precisamente en la violación de la integridad deportiva a través de apuestas.

La NBA había colocado previamente a Rozier en excedencia de su contrato, una medida que el comisionado Adam Silver ha calificado de prioritaria para preservar la integridad del juego.

El hecho de que los fiscales solicitaran una fianza tan elevada una de las más altas vistas en casos de figuras deportivas, subraya la magnitud de la operación criminal que se investiga, la cual, según las autoridades, movió decenas de millones de dólares a través de esquemas de fraude.

Rozier niega los acontecimientos

Rozier, quien se encuentra en el último año de un contrato multimillonario, ha negado las acusaciones a través de su representación legal. No obstante, las condiciones impuestas por el juez marcan un momento crucial en su carrera y en el proceso legal que enfrenta.

Los Miami Heat y la NBA han reiterado su compromiso de cooperar con las autoridades federales, mientras esperan el desarrollo del caso. La franquicia no ha emitido comentarios específicos sobre las condiciones de la fianza, manteniendo el enfoque en el inicio de la temporada y el desempeño del equipo.