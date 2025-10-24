Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula presentó complicaciones de salud

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana Aracely Arámbula es una madre muy reservada y discreta en hablar de los dos hijos que tiene, fruto de su pasado amor con el cantante Luis Miguel. Sin embargo, la conocida “Chule” comentó recientemente el complicado momento de salud que vivió uno de sus retoños.

Aracely rompe el silencio

Daniel Gallego Arámbula es el jovencito que tuvo el percance de salud, que preocupó a su famosa madre, quien ha participado en múltiples novelas en su natal México.

En una entrevista para Despierta América de Univisión, la también cantante y empresaria comentó que fue corriendo al médico para conocer que tenía su hijo, pensando que se trataría de una apendicitis, que no fue.

“Pasé unos sustos horribles. Le dije al director: 'Si a Dani me lo operan ay no me muero, tengo que correr'. Afortunadamente ya está mejor”, dijo con tranquilidad la guapa rubia de 50 años, sin revelar más detalles.

Vida familia

Para la artista su rol de madre es fundamental e importante, dedicándole mucho amor a sus dos pequeños llamados Miguel, nacido el 1 de enero de 2007, y Daniel, quien llegó al mundo 18 de diciembre del 2008.

Aracely y el conocido “Sol de México”, estuvieron juntos durante cuatros años, y aunque están separados y en más de una ocasión ella ha demostrado su descontento con el rol de padre del intérprete, tienen un lazo inquebrantable por los dos jovencitos.