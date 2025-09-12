Este cantante será el primer mexicano en presentarse en The Sphere Las Vegas

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos años, los cantantes han optado por complacer a sus fans con increíbles residencias que, lejos de bajar el auge con el paso de las semanas, aumenta el interés del público. Tal es el caso de Bad Bunny en el ‘Choli’ o los Backstreet Boys en The Sphere Las Vegas.

Ahora, será el mexicano Carin León quien hará historia nada más y nada menos que en el imponente escenario de The Sphere, lo que lo convierte en el primer azteca en presentarse en este espacio innovador.

Carin León romperá The Sphere Las Vegas

El 11 de septiembre, el mismo sonorense dio la gran noticia a sus seguidores, lo que puso muy en alto el nombre de su país, pues, marca un hito que emocionó a todo su público que, espera disfrutar de sus más grandes éxitos como “Primera cita” y “Despídase bien”.

“Ya están listos los paquetes VIP y de viaje, la preventa arranca el 23 de septiembre. Regístrense en carinleon.com pa’ que no se queden fuera”, escribió el artista en su Instagram junto a un video del impactante lugar.

El audiovisual muestra un proceso de destrucción hasta llegar a la imagen final: El nombre del artista, acompañado de las fechas de cada espectáculo. El hilo musical lo engalana la canción “El amor de mi herida”, una versión que salió en 2024.

Fechas disponibles para la residencia

Las fechas elegidas para este magno evento son los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2026, justo en el mes patrio, conmemorando de manera épica la Independencia de México. Este timing no es casualidad.

Carín busca conectar con sus raíces, su público y hacer algo simbólico: llevar la música regional mexicana al escenario más futurista, espectacular y con alta tecnología que existe hoy en día.

La preventa para los shows comenzará el martes 23 de septiembre, mientras que, la venta general abrirá el viernes 26. Asimismo, informaron que, habrá paquetes VIP de viaje que incluyen: hospedaje, entradas VIP y mercancía exclusiva.

Para quienes no lo conocen aún, The Sphere de Las Vegas no es cualquier recinto. Tiene una capacidad aproximada de 18.600 personas, miles de pantallas LED por todo el interior, luces envolventes y sonido inmersivo que transforma el concierto en una vivencia multisensorial.