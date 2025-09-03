Ni Real ID ni pasaporte ¿Cuál es el credencial que los reemplaza para abordar vuelos?

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) informa a los viajeros que además del Real ID y los pasaportes existen otras alternativas para abordar vuelos comerciales dentro de los Estados Unidos. Aquellos que deseen optar por credenciales digitales pueden emplear las licencias de conducir móviles, que serán válidas en las 250 terminales aéreas del país.

De igual modo, podrán utilizar ciertas aplicaciones aprobadas por el TSA para consignar su documentación, entre estas: Apple, Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet. Es importante mencionar que las autoridades tomarán una foto para corroborar la identificación del titular.

¿Cómo obtener la credencial digital?

Para volar en el territorio estadounidense, deberán tener la documentación digital realizando unos simples pasos:

Cargar la identificación desde la app preferida

Debe tener el bluetooh encendido y la app abierta para escanear el código del punto de control.

Sin embargo, es fundamental que los viajeros posean una identificación válida para presentarla cuando sea solicitada por las autoridades.

¿Cuáles son los documentos válidos por el TSA para volar?

Los mayores de 18 años deberán tener a la mano alguna de las identificaciones válidas por el TSA para volar:

Pasaporte de EEUU

Tarjeta de pasaporte de EEUU

Tarjeta de viajero del DHS

Tarjeta de Residencia Permanente

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por el gobierno extranjero

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Tarjeta de cruce fronterizo

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá

Asimismo, podrán emplear la licencia de conducir Real ID y la licencia mejorada emitida por el Estado. La lista puede ser modificada por las autoridades por lo que se exhorta a los viajeros a corroborar la información con antelación, para evitar sanciones y otros inconvenientes al abordar.