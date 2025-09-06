Maikel García se roba el show en Kansas y vive su mejor año en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Maikel García fue el verdadero protagonista de la noche, el pasado viernes, cuando salió en respaldo del abridor Michael Wacha y dio la victoria a Reales de Kansas City 2-1 ante Mellizos de Minnesota.

El experimentado abridor derecho, cumplió con 5.2 entradas lanzadas, permitió 4 hits, 1 carrera, 2 bases por bolas y ponchó a 5 bateadores; además recibió apoyo del relevo que en el resto del juego solo toleró 1 imparable.

Dos jonrones por parte del ''Barrendero'', fueron la clave ofensivamente para que el conjunto de Wisconsin lograra un crucial triunfo en el Kauffman Stadium, en esta recta final de la temporada regular.

No en vano, la novena comandada por Matt Quatraro ocupa el quinto lugar entre los tres aspirantes al comodín de la Liga Americana y mantienen una diferencia de 8 juegos y medio de Tigres de Detroit en la división Central.

El mejor año de su carrera

Hasta ahora, el tercera base venezolano exhibe la mejor temporada de su vida en casi todos los aspectos posibles. Y tiene múltiples motivos para corroborarlo.

En primer lugar, es co-líder junto a Bobby Witt Jr en promedio (.294 en 139 juegos); por otro lado, posee su mejor marca en jonrones (16), hits (152), dobles (34), triples (5), carreras impulsadas (66), bases por bolas (52) y se ha ponchado 75 veces en 517 apariciones al bate.

Asimismo, a nivel defensivo mantiene un porcentaje de fildeo de .977 con apenas 7 errores en 118 compromisos cubriendo la antesala.