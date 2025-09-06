Maikel García arruina el regreso de Pablo López con este kilométrico batazo (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace rato que Maikel García está atravesando su mejor campaña a nivel ofensivo en las Grandes Ligas, sin embargo, lo más resaltante es su constancia y en la jornada de este viernes, sumó un nuevo cuadrangular a su cuenta.

La novena de los Reales de Kansas City está superando por la mínima 2-1 en un cerrado duelo a los Mellizos de Minnesota y hasta el momento, el "Barrendero" está arruinando el regreso de la lista de lesionados de su compatriota Pablo López.

Maikel García castiga a Pablo López:

El "Doctor" lució bastante bien en su apertura de esta noche, luego de casi tres meses fuera de acción y solamente tuvo una equivocación, la cual le está costando la derrota.

En la baja del tercer episodio, García vino a consumir su segundo turno de la noche con dos retirados y un compañero en circulación.

El derecho no esperó absolutamente nada y castigó un sweeper vendido a 85 millas por hora por parte de López, para conectar un kilométrico vuelacercas de 412 pies de distancia por el jardín izquierdo, aperturando la pizarra (0-2).

Maikel García sigue aumentando sus estadísticas con el madero:

Este batazo de cuatro esquinas, significó el bambinazo número 16 del infielder criollo, quien podría conseguir su primer año con 20 jonrones. Además, llegó a 66 impulsadas y su promedio se puso .294.

Todavía el desafío no ha culminado, pero de continuar con ese score, el héroe no puede ser otro sino Maikel García por esa conexión determinante.