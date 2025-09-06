Exesposa de José José sufre un infarto cerebral: Así se encuentra

Suscríbete a nuestros canales

Anel Noreña, exesposa del cantante José José, sufrió un infarto cerebral en días recientes, según se informó en el programa ‘Ventaneando’. La noticia alarmó a todos sus seguidores en la noche del 5 de septiembre cuando se dio a conocer.

Según se informó la actriz tenía pautada un visita al espacio televisivo, sin embargo, no pudo concretarse debido a un percance de salud, por lo que no pudo llegar para la respectiva entrevista.

Linet Puente y Rosario Murrieta fueron responsables de difundir la información. “Hace unos días su servidora iba a grabar unas cosas con Anel Noreña, una entrevista que le íbamos a hacer, y de repente nos enteramos que ya no pudo llegar porque le dio un infarto”, se dijo.

Murrieta confirmó que se trató de un infarto cerebral y fue trasladada de urgencia al hospital. A pesar de lo complicado del percance no se agravó.

“Efectivamente sufrió como un conato de infarto cerebral, por fortuna cuando se empezó a sentir mal iba pasando por un hospital, ingresó rápidamente para que la atendieran en urgencias y no pasó a mayores”, comentó la colaboradora de TV Azteca.

Estado de salud de Añel Noreña

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de este evento, lo seguro es que Añel Noreña se encuentra en casa bajo vigilancia médica hasta recuperar su vitalidad.

“Acaba de regresar a su casa, sí recibió atención médica, por supuesto, y en unos días más estará de vuelta ya trabajando”, detalló.

Por ahora, sus hijos José Joel y Marysol Sosa han guardado silencio sobre la situación de su madre. En redes sociales, usuarios se alarmaron por su estado de salud debido a su avanzada edad (80 años).