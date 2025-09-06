Wander Franco involucrado en un nuevo escándalo en Dominicana (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Tras su condena de 2 años por abuso sexual, Wander Franco, no ha logrado aislarse del conflicto aún en libertad condicional. De hecho, el pasado viernes, estuvo nuevamente involucrado en un escándalo.

Esta vez, el infielder de 24 años fue el afectado directamente por lo sucedido, luego de que fuera hurtado en un hotel de Sosúa (Puerto Plata, República Dominicana) dentro de su habitación.

¿Cómo fue este robo?

De acuerdo con el propio beisbolista, que hizo pública la denuncia a través de sus redes sociales, fue víctima del robo de un millón de pesos dominicanos (que equivalen aproximadamente a 16.000 dólares estadounidenses).

''Vamos a tirarle al dueño del hotel donde yo me estoy quedando. Tenía dos millones de pesos en mi habitación y nada más encontré uno, me robaron un millón'', explicó Franco en una improvisada transmisión en vivo en su perfil de Instagram.

Asimismo, detalló: ''Son unos abusadores. A la gente que está por ahí causando daño, disparando y de todo, no le hacen nada. Yo vengo acá a practicar, correr en la playa, para estar tranquilo, alejado de los programas y mira eso... Eso no puede estar pasando, ni a mí ni a nadie que alquile un lugar como este''.

Cabe destacar que, el joven pelotero se mantiene enfocado en regresar al béisbol profesional, de ser posible en Grandes Ligas, una vez cumpla su suspensión de dos años bajo régimen de presentación. Sin embargo, MLB no ha dado un veredicto sobre su futuro hasta ahora y su posibilidad de volver con Rays de Tampa Bay.