Justin Herbert guía el "jogo bonito" de los Chargers en Brasil sobre los Chiefs

Brasil vio otro tipo de "jogo bonito" este viernes 5 de septiembre, luego que se disputara el segundo partido de fútbol americano en tierras amazónicas entre Los Ángeles Chargers y los Kansas City Chiefs, partido correspondiente a la Semana 1 que se disputó en Arena Corinthians de en Sao Paulo.

El mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert, destrozó a los Chiefs de Patrick Mahomes con precisión quirúrgica, lanzó un total de 318 yardas y tres pases de touchdown en la victoria por 27-21 sobre los campeones defensores de la AFC.

Punto de inflexión para los Chargers

La jugada del partido fue cuando Herbert corrió 19 yardas en tercera y 14 en el último cuarto para terminar el partido y guiar el triunfo de su equipo. La ofensiva terrestre y aérea de los Chargers destrozaron a la defensa de los Chiefs que no regresó de las vacaciones.

Patrick Mahomes, pese a que sacó a relucir su casta en los últimos minutos, con un pase de 49 yardas para el receptor Hollywood Brown y un gol de campo, la última posesión Kansas City no la pudo defender bien y le costó el arranque negativo de la temporada.

Por su parte, los Chargers rompieron una sequía sobre los Chiefs, franquicia que no vencían desde el año 2021. Además, la derrota fue la primera de los "Jefes" (3-1) en la temporada regular fuera de EEUU. Antes de hoy, estaban invictos en los partidos internacionales con triunfos en Londres, Ciudad de México y Fráncfort.

Cuándo volverán a jugar

En la Semana 2, los Chiefs reditarán el Super Bowl LIX de la temporada pasada frente a los Philadelphia Eagles el domingo 14 de septiembre, mientras que los Chargers se medirán a Las Vegas Raiders el día lunes 15 del mes en curso.

Por qué hubo un partido de la NFL en Brasil

La Serie Internacional de la NFL es el nombre de una serie de partidos de temporada regular de la NFL que se disputan fuera de Estados Unidos, la cual empezó a disputarse en la temporada 2007. La intención de estos juegos en otros países es la expansión del deportes a otras latitudes.

El segundo de siete partido de la Serie Internacional de este año, se disputará en la ciudad de Dublín, entre los Pittsburgh Steelers y los Minnesota Vikings en el estadio Croke Park.