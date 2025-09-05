NFL: Cowboys vs Eagles firmaron el juego más extraño de los últimos 30 años

Suscríbete a nuestros canales

La NFL dio su kickoff inicial en el duelo divisional entre Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles. Fue uno de los comienzos más espectaculares que se recuerden del juego; pero también terminó con una marca histórica que no se vio en los últimos 30 años de la liga.

El comienzo de Cowboys vs Eagles fue sensacional con 8 series seguidas de ambos equipos con puntos. Sin embargo, las últimas 8 series seguidas de ambos equipos terminaron sin anotaciones. Es el único juego en los últimos 30 años con este tipo de secuencia, siendo el más extraño de la NFL.

Este encuentro tiene un matiz que podría explicar porque bajó tanto el ritmo competitivos de ambas líneas ofensivas. Una tormenta eléctrica demoró el juego más de una hora y no solo mojó el campo, también apagó la competitividad de ambas escuadras en una segunda mitad que es histórica en la liga.

Puntos altos de Cowboys vs Eagles

Dak Prescott sostuvo el pulso ofensivo de Dallas Cowboys con decisiones firmes, sabiendo que no tiene el apoyo de su línea defensiva. CeeDee Lamb es todo lo bueno de un jugador ofensivo: dominante, provocador, capaz de dejar en ridículo a sus rivales. Javonte Williams sumó dos anotaciones, pero aún se ve lejos de la dinámica del equipo.

Jalen Hurts volvió a mover la narrativa de Philadelphia Eagles con liderazgo y precisión en momentos claves. Saquon Barkley fue un cuchillo de doble filo: rompió por tierra y por aire sin rivales defensivos. Dallas Goedert, en silenció sumó bloqueos y fue el salvavidas en momentos importantes.

Números de Cowboys vs Eagles